El Govern pide que la manifestación del domingo "no interrumpa" a los turistas: "Lo de Barcelona no nos hace ninguna gracia"

Las protestas contra la masificación turística que tuvieron lugar hace unas semanas en Barcelona, en las que los participantes utilizaron pistolas de agua para mojar a los turistas e incluso aprovecharon para "precintar" restaurantes mientras los visitantes cenaban, preocupan en Baleares. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha pedido a los manifestantes que "respeten" y "no interrumpan" a los turistas y residentes que se encuentren por las calles de Palma durante la protesta como sucedió en la Ciudad Condal: "No hay ningún tipo de miedo porque aquí no ha pasado y siempre han sido respetuosas, pero hemos visto ciertos comportamientos en Barcelona que, como ustedes comprenderán, no nos hacen ninguna gracia".

Estas palabras se producen después de que el presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, asegurara que las protestas contra la masificación turística "no ayudan" a la imagen de España. “Algunos tabloides sensacionalistas de determinados mercados emisores dan la percepción y la imagen de que el turista no es bienvenido. Eso es lo peor que nos puede pasar”, reconocía el hotelero.

Costa muestra su "máximo respeto" ante la protesta y confía en que la manifestación del próximo domingo 21 de julio, que se prevé masiva, no se seguirán los mismos pasos que en Barcelona: "Pedimos el profundo respeto para quienes hayan decidido no manifestarse, que sean reivindicativas pero pacíficas, y que no interrumpan al resto de ciudadanos y visitantes".