Familiares de la rojas del Molinar "El gesto de Le Senne nos causó indignación y mucho dolor"

Dos de los familiares de las rojas del Molinar, que fueron asesinadas durante la etapa franquista, han ratificado esta mañana su denuncia por un delito de odio contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, al romper la imagen de las víctimas durante un pleno parlamentario. Era una imagen en la que aparecía Auropa Picornell y las hermanas Pascual, que estaba colocada en el ordenador de la diputada socialista Mercedes Garrido.

El juez del juzgado de instrucción número 1 de Palma ha abierto diligencias a raíz de la denuncia presentada por los familiares de las represaliadas contra Gabriel Le Senne y por la asociación Memòria de Mallorca. Para continuar con la investigación el juez había citado para la mañana de hoy a los familiares para que ratificaran su denuncia. En nombre de los familiares, han acudido dos sobrinos de las hermanas Pascual

A la salida del juzgado, Carlos Fernández Julià, uno de los dos denunciantes, ha señalado el dolor que causó a la familia el gesto del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, cuando rompió la fotografía de las víctimas de la represión política. “Como mínimo fue un gesto desagradable y nos ha provocado sentimientos de mucho dolor e indignación”.

El familiar no quiso entrar en valoraciones políticas, tampoco quiso aclarar qué consecuencia esperaba que tuviera esta denuncia. “Esto lo debe decidir el juez”. Tampoco quiso pronunciarse si consideraba que Gabriel Le Senne debía abandonar el cargo político que representa.

Para mañana el juzgado también ha citado a la representante de la asociación Memòria de Mallorca, que se ha sumado a esta denuncia y considera que se debe investigar a Le Senne por un delito de odio, a raíz de su polémico gesto durante el debate parlamentario.

Precisamente hoy, la representante de Memòria de Mallorca, María Antonia Oliver, ha acudido esta mañana, junto a otras entidades de todo el estado, a un encuentro con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. La razón de esta visita es el intento de todas estas asociaciones para que se detengan las propuestas políticas, impulsadas por Vox, que pretenden derogar todas las leyes que protegen la memoria de todas las víctimas de la dictadura franquista. Consideran los representantes de estas asociaciones que la derogación de estas normas, aprobadas por distintas autonomías, representa un rgrave atentado a los derechos fundamentales. Estas leyes se podrían derogar en las autonomías de Baleares, Valencia y Cantabria.

El objetivo de este encuentro con el Defensor del Pueblo es que esta institución presente un recurso de inconstitucionalidad por la derogación de estas leyes que protegen a las víctimas que fueron asesinadas bajo la dictadura militar. Las asociaciones se basan en resoluciones de Naciones Unidas, normas de derecho internacional y de la Constitución. Acusan a los políticas de ultraderecha de impulsar la derogación de estas normas y despreciar la figura de las víctimas asesinadas.

A pesar de todos estos intentos de que estas leyes ya no tengan efecto, los familiares de las víctimas aseguran que “por mucho que lo intenten no nos harán desaparecer, ni conseguirán falsear los hechos históricos y nadie debe olvidar que sin memoria no hay democracia”.

Esta iniciativa planteada frente al Defensor del Pueblo cuenta con el apoyo de más de 60 entidades formadas por familiares de víctimas del franquismo.