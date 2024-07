Vox confirma que el pacto en el Consell de Mallorca no se va a romper por la política de los menores migrantes

Vox no tiene la más mínima intención de romper el pacto de gobierno del Consell de Mallorca, a pesar de que se trate de la institución que gestiona el acogimiento de todos los menores migrantes que llegan a la isla en patera. Pedro Bestard ha asegurado esta mañana que las medidas que se adoptan con estos chicos extranjeros no responden a un ideario político, sino que se trata de “una obligación legal que tiene el Consell para hacerse cargo de los menores a través del IMAS”.

Después de la polémica que ha suscitado este tema relacionado con la migración y con la decisión de Vox de romper los acuerdos de gobierno en las autonomías dirigidas por el PP, Pedro Bestard ha comparecido ante los medios para dejar muy claro la posición de su grupo en el Consell de Mallorca. El vicepresidente ha dedicado sus primeras palabras a mostrar un apoyo absoluto a la dirección general de su partido, encabezada por Santiago Abascal, y por atacar al PP por haber dado su apoyo a que los menores migrantes que han llegado a Canarias, más de 5.000, se repartan entre las diferentes comunidades autónomas. Por ello, como han hecho otros dirigentes de su partido, Bestard atribuye la culpa de esta ruptura, no a los dirigentes de Vox, sino a Núñez Feijó por haber ordenado a los presidentes de las comunidades autónomas donde gobierna el PP que acepten esta política para repartirse a estos chicos. Y en esta crítica, también ha implicado a Marga Prohens por aceptar que a Baleares lleguen diez de estos adolescentes.

Sin embargo, el vicepresidente del Consell ha sostenido que la situación en el Consell de Mallorca es distinta a la de otras instituciones. “El Consell tiene concedidas las competencias de menores y tiene la obligación legal que acoger a los menas. Si no lo hiciera se estaría prevaricando y Vox no va a participar a que se esté cometiendo un delito”.

Siguió un guion

En esta misma línea, Pedro Bestard no se ha movido del guion inicial para mantener que “acoger a estos chicos no es una decisión política, es una obligación legal”. Y ante esta obligación, Vox ha mostrado su compromiso de dar apoyo a la dirección del IMAS, dirigida por el PP, para que encuentre el lugar más adecuado y con las condiciones más óptimas para poder atenderles.

El líder del grupo Vox en el Consell de Mallorca, pese a su implicación en la gestión política de estos chicos, no solo no cuestiona las decisiones adoptadas por dirección general del partido, sino que sus diputados son fieles seguidores de esta política que cuestiona que a estos chicos que han llegado en patera sean trasladados a diferentes comunidades autónomas.

Bestard ha reiterado, ante las insistentes preguntas de los periodistas, que “para nada” consideraba una incongruencia que, mientras Vox participaba en Mallorca en la gestión de la acogida de estos migrantes, en su partido se criticaba la política que se seguía con ellos y, sobre todo, que muchos dirigentes relacionaran a estos adolescentes con la delincuencia. Y en respuesta a esta pregunta, se ha liitado a señalar que “el Consell realiza una muy buena gestión”.

El vicepresidente también ha afirmado que su líder nacional, Abascal, sabe que Vox participa en Mallorca en la gestión política que se realiza con estos chicos, y ha rechazado que en algún momento se le hubiera escondido esta información.

Bestard no ha querido entrar en conflictos internos con sus compañeros de partido en Baleares, a pesar de que la portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, señaló esta semana que si se continuaba con esta política migratoria no descartaba una ruptura del pacto en el Consell de Mallorca. “No seguí la rueda de prensa y no sé lo que dijo”.

El dirigente de Vox ha insistido es que su intención es que el pacto con el PP en el Consell continúe, si bien ha dicho que las cosas en un futuro podrían cambiar en función de las decisiones que adopte la dirección general del partido. Es decir, que si Abascal le pide que rompa el pacto cumplirá la orden. De lo contrario y si esta orden no se recibe, continuará su alianza con el PP para seguir gobernando la institución insular. “Abascal dejó muy claro que la ruptura solo afectaba a los gobiernos autonómicos. Por lo tanto, en el Consell no afecta”, ha recordado el político de Vox. “Si nos dice que rompamos el pacto lo haremos, pero si no continuaremos con este acuerdo”, ha insistido.

Bestard ha reconocido que no han lanzado ni la más mínima crítica interna, como miembros del patronato del IMAS, a las últimas decisiones que se han adoptado ante la llegada masiva en los últimos días de estos menores llegados en patera. De hecho, a Vox le parece bien que se habilite una planta de la residencia de la Bonanova para que estén allí, al menos de forma provisional. “Mientras las zonas que se les proporciona a estos chicos están en condiciones me parece bien”, ha reiterado.

Dimisón de Le Senne

Tampoco ha querido entrar en problemas internos sobre la posibilidad, tal como había reclamado la presidenta Prohens, de que Gabriel Le Senne debe presentar su dimisión y abandonar la presidencia del Parlament. “Debe ser Le Senne el que de sus explicaciones sobre este tema. El Consell de Mallorca no se ve afectado por este problema”, ha reiterado.

En cualquier caso, Bestard ha confirmado que le parecía bien que el grupo parlamentario de Vox en Baleares, siguiendo las órdenes de Madrid, diera por terminado el acuerdo por el que se daba el apoyo político al Govern de Prohens, y todo ello por haber aceptado que diez de los más de cinco mil migrantes que están en estos momentos en Canarias sean trasladados a Mallorca, para que el IMAS se haga cargo de ellos.