Los arquitectos advierten que el problema de la vivienda en Mallorca no se solventará si no se impulsa la pública

El Colegio Oficial de Arquitectos de Balears ha lanzado hoy varias advertencias a las Administraciones y partidos políticos isleños. La primera es que el problema de acceso a una residencia en el archipiélago no se va a solventar si no hay una apuesta decidida para impulsar la vivienda pública, aunque sea mediante la colaboración con el sector privado, destinada también a las clases medias, ya que sin esta estrategia el futuro presenta unas perspectivas muy pesimistas.

La segunda es que con las medidas que actualmente está adoptando el Govern de Marga Prohens, y si se avanza en la dirección correcta, los efectos van a tardar de 10 a 15 años en detectarse, lo que significa que queda por delante un largo periodo en el que el problema para acceder a una residencia va a seguir sobre la mesa.

Y la tercera es que no va a haber avances en política urbanística si ésta no es previamente pactada por todas las formaciones políticas para que no haya constantes giros cada vez que hay un cambio de Ejecutivo autonómico, según han puesto de relieve el decano del citado organismo colegial, Bernat Nadal, y el presidente de la demarcación de Mallorca, Joan Cerdà.

Joan Cerdà y Bernat Nadal durante la presentación del informe / COAIB

Proyectos en Mallorca

Ambos han hecho estas declaraciones durante la presentación de una nueva edición del observatorio creado por el colegio de arquitectos, del que se desprende de que aunque la mayoría de los datos aportados son negativos, aparece un cambio de tendencia en el tema de vivienda, con un retorno al crecimiento de la plurifamiliar.

En concreto, las obras visadas en Mallorca por los arquitectos entre junio del pasado año (de todo tipo, desde residenciales a turísticas o educativas) y el actual se han reducido un 12% respecto a los doce meses anteriores, y se han situado en 4.067. Sin embargo, aparecen 2.251 viviendas de nueva edificación visadas durante los pasados doce meses, con un aumento del 2,8% interanual.

El valor del conjunto de los proyectos visados en Mallorca se ha situado entre junio de 2023 y junio de 2024 en los 1.035 millones de euros, con una reducción del 9,5% interanual, mientras que la superficie de los mismos es de 1,2 millones de metros cuadrados, y en este caso hay un crecimiento del 2,2%.

Volviendo a las viviendas de nueva edificación visadas en Mallorca, hay 1.039 de carácter unifamiliar (tanto chalés como adosados) durante los últimos 12 meses, con una reducción del 15%.

Sin embargo, en el caso de las plurifamiliares esta cifra se eleva hasta las 1.212, y aquí aparece una evolución al alza de un 25,4%, un dato especialmente destacado por Bernat Nadal y Joan Cerdà, por cuando supone un cambio de tendencia en positivo.

Chalés en suelo rústico

Hay otro dato a tener en cuenta en el caso de las unifamiliares: 298 se han visado para su edificación en suelo rústico mallorquín, lo que supone una media de casi 25 mensuales. De ellas, 32 corresponden a Manacor, 23 a Felanitx, 19 a Santanyí y 18 a Campos, por citar las cifras más elevadas.

En el caso de las plurifamiliares de la isla, Palma lidera claramente el número de nuevos proyectos, con 630 pisos planificados a lo largo de los últimos 12 meses, con Capdepera en segundo lugar con 66 e Inca en tercero con 60.

Hay un matiz a apuntar: estas últimas cifras corresponden a obra nueva, ya que si sumamos a éstas las reformas de inmuebles ya existentes, el número de residencias resultante es de 3.116 entre junio de 2023 y junio de 2024, con un descenso interanual de casi un 7,2%.

Otro factor destacado es que siguen proyectándose casi las mismas viviendas plurifamiliares que las unifamiliares, cuando las primeras deberían ser mayoritarias, y que las cifras totales siguen siendo insuficientes para atender las previsiones de crecimiento de población.

Vivienda a precio limitado

Otro dato que se ha puesto de relieve es que en el caso de la nueva modalidad de viviendas a precio limitado impulsado por el Govern, solo se han visado en Mallorca seis unifamiliares y 45 plurifamiliares, aunque se reconoce que es muy pronto para que estas iniciativas se reflejen en estas estadísticas.

Los datos facilitados por los arquitectos correspondientes a Mallorca apuntan a que en esos doce meses se han visado 516 obras relacionadas con anexos a viviendas, como piscinas, con una rebaja del 16,7%; 108 proyectos vinculados a instalaciones turísticas, con un descenso del 2,7%; 105 de instalaciones comerciales y administrativas, con una pérdida de casi un 1%; y 119 industriales y agrícolas, con una bajada del 17,3%. La lista la completan 24 centros docentes, nueve deportivos, diez sanitarios y 60 de otros usos.

Necesidad de vivienda pública

En cualquier caso, el punto sobre el que más se ha insistido es e que mientras no haya más vivienda saliendo al mercado que demanda, el problema de acceso a la misma por los precios elevados no se va a solventar, y en este aspecto se ha destacado de que resulta imprescindible que se proyecten más pisos públicos destinados a todo tipo de clases sociales. En relación a este tema, se ha recordado que en Balears éstos apenas suponen el 3% del total, cuando la media europea se mueve entre el 10% y el 15% con países que oscilan entre el 20% y el 25%.

Además, se ha advertido que incluso tomando las medidas adecuadas, las dificultades para que la mayoría de las familias puedan adquirir una residencia se van a mantener durante 10 o 15 años, de ahí que se reivindique un gran pacto político.

En relación a este tema, se ha defendido la necesidad de pisos más pequeños y de calidad, de una o dos habitaciones, a la vista de los cambios que se han registrado en las estructuras familiares, y edificios con más alturas en algunos lugares. Se ha lamentado que ese aumento de las alturas no se haya aplicado en un barrio nuevo como el de Nou Llevant de Palma.