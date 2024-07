Joana Coll, la mecánica encargada de la inspección del vehículo de Eduardo Girón «Al decirle que no pasaba la ITV, el hombre se volvió loco y no atendió a razones»

«No soy ni funcionaria ni soy incompetente, al menos yo tengo educación», son palabras de Joana Coll, la mecánica encargada de la inspección de la ITV de Eduardo Girón. El hombre que se quedó dos horas solo dentro de las instalaciones de Son Oms.

«La nave estaba cerrada, la barrera abierta, ¿Teníamos que hacerle compañía a un hombre que se atrinchera?», se lamenta Coll.

La mujer se muestra visiblemente afligida ante la polémica suscitada por la historia de Eduardo Girón: «El hombre gritaba, enloqueció al decirle que no pasaba la ITV», explica.

La trabajadora relata que cuando fue a hacer la revisión «la pistola no pasaba por el tubo de escape», y que le dio un destornillador a Girón para que arreglara la situación antes de seguir con toda la inspección.

«Fue por ese motivo que le dije que pusiera el coche fuera», explica Coll. La mujer cuenta que el hombre no pudo arreglar la situación y tuvo que comunicarle que «si no pasaba la prueba, no podría pasar la ITV».

«En ese momento, el hombre empezó a gritar y pidió la hoja de reclamaciones», relata Coll.

No obstante, la trabajadora explica que estas situaciones son muy normales y que se las encuentra «cada día». Además, Coll cuenta que el vehículo de Girón no tenía un «pequeño defecto», sino que le sucedía una cosa «mucho más grande».

«Con el manual en la mano, con una bombilla en mal estado, no pasas la revisión, pero no era una bombilla lo que tenía el coche del hombre, tenía una cosa mucho más grave», asegura Coll.

Aun así, La mecánica asegura que «no sabe nada» sobre el porqué el hombre se quedó durante dos horas solo dentro de las instalaciones de Son Oms.

Final feliz

Eduardo Girón volvió a intentar pasar la ITV ayer a las 6 de la mañana, volviendo a llevar el embellecedor puesto. No obstante, esta vez, paso la revisión con éxito: «curiosamente, hoy les ha ido bien», ironiza el caballero.

«La verdad, creo que me la han intentado hacer de nuevo, pero esta vez, tras hablar con alguien coherente, he pasado la inspección con éxito», asegura el hombre.

A pesar del final feliz, Eduardo Girón asegura que va a «presentar una reclamación igualmente».

La Conselleria asegura que lo que está operando en las instalaciones de Son Oms es una empresa concesionaria y que están estudiando que es lo que pudo haber pasado en ese suceso.

