Iago Negeruela: "Espero que el PP no intente conseguir la mayoría con los tres tránsfugas"

El pleno extraordinario para votar la remoción de Le Senne, que continúa sine die, ha levantado las críticas en bloque de la oposición. El portavoz del PSOE, Iago Negueruela, se ha mostrado muy duro con la posición del Partido Popular tras no haberse fijado una fecha para la sesión y ha confesado que "espero que el PP no intente conseguir la mayoría con los tres tránsfugas" durante el tiempo que transcurra entre la reunión de la Diputación Permanente y el debate sobre la remoción.

"Están pensando más en vacaciones que en trabajar", ha aseverado el portavoz socialista, quien reclama al PP que diga "sí o no" a la celebración de un pleno extraordinario. "Paremos las vacaciones, nosotros estamos dispuestos", ha expresado.

Negueruela también ha lamentado la pasividad frente a Le Senne de la presidenta del Govern y líder del PP, Marga Prohens, a pesar de que "dijo que tiene que dimitir o si no le echarán", y también la ha acusado de ignorar los llamamientos de la oposición para negociar una salida a la crisis del Parlament.

Por su parte, el líder y portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha reclamado al Partido Popular que aclare su intención de voto de cara al posible relevo del presidente del Parlament: "Lo debatiremos sin saber qué votará el PP. No sabemos si votarán sí o no, pero sabemos que no será por convicciones democráticas, sino por puras convicciones políticas".

En relación a las palabras de Le Senne en las que aseguraba que "costará mucho" que la sesión extraordinaria se celebre antes de septiembre, el ecosoberanista ha puntualizado que el presidente "no nos ha preguntado si estaremos de vacaciones", asegurando que "no ha puesto en común las agendas de los diputados".

También han criticado al partido del Govern las diputadas Joana Gomila, de Més per Menorca, y Cristina Gómez, de Podemos, quienes han incidido en la gravedad de que Le Senne siga al frente de la cámara pese a su actuación violenta en el pleno del 18 de junio.