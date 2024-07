José Ramón Bauzá se despide de la política: "Me lo he pasado como un niño!"

El expresidente del Govern José Ramón Bauzá se despidió "feliz" de la política en activo este martes tras acabar su periplo de cinco años como eurodiputado de Ciudadanos. "Ha sido una época apasionante, he conocido a profesionales increíbles, he aprendido, he viajado y encima he refrescado el francés y el alemán... vamos, que me lo he pasado como un niño!!!", relata en una publicación de su cuenta de X (antiguo Twitter).

El exalcalde de Marratxí agradeció a Albert Rivera por el "tiempo de descuento en política" que le ofreció hace cinco años cuando lo ficho para ir a las listas de Ciudadanos en las elecciones europeas del 2019. Bauzá no repitió en las listas de ningún partido para estas elecciones europeas por lo que su paso por Bruselas y Estrasburgo ha llegado a su fin.

El también exsenador tuvo varios conflictos en su paso como eurodiputado, como fue el escándalo de los sobornos de Qatar a Eurodiputados, el cual le salpicó al ser el presidente de la Comisión de Amigos de Qatar y conocerse que el país árabe le pagó un viaje y hotel de cinco estrellas. Así como la investigación por acoso laboral, tras presuntamente acusar psicológicamente a una empleada de su oficina.

Para Bauzá, su paso como eurodiputado ha sido "el colofón perfecto a una vida de servicio público muy intensa", de la cual se lleva "muchos amigos" y algún que otro "enemigo".

El presidente que llevó al peor resultado político de la historia al Partido Popular en Balears y provocó la mayor manifestación en la historia del archipiélago se pide una "etapa post-política" que sea mucho "mejor que la anterior".