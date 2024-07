Eduardo Girón denuncia el trato recibido al ir a pasar la revisión de su coche: «Me han dejado solo y con todo cerrado en la ITV de Son Oms»

«El ingeniero se ha puesto chulo y me ha dicho, quédate aquí hasta que venga la poli, que nuestro turno ha acabado y nosotros nos vamos a nuestra casa. Me han dejado completamente solo y con todo cerrado en las instalaciones de la ITV de Son Oms».

Es el final de la tarde ‘horribilis’ de Eduardo Girón. El hombre fue a pasar la revisión de la ITV en las instalaciones de Son Oms, tres meses después de haber fallado la comprobación de su vehículo por un defecto en su coche «mínimo».

«Mi mecánico me dijo que era la primera vez que veía que no pasara una revisión con lo que le pasaba a mi coche, es alucinante», explica Girón.

No obstante, el hombre no se sulfuró, arreglo el pequeño desperfecto y fue a la revisión. En ese momento, empezaron todos los problemas.

«La funcionaria que me comprobaba el coche parecía un poco incompetente, porque no sabía poner la sonda en el tubo de escape», relata el caballero.

«Al no saber poner la sonda, me dijo que era porque llevaba un embellecedor y que no pasaba la revisión, cuando con esta misma cosa he pasado todas las otras revisiones», sentencia Girón.

Eduardo se rebotó, ya le habían tirado para atrás una revisión por un defecto mínimo y ahora se la tumbaban por la «incompetencia» de una trabajadora. Por ese motivo, decidió pedir una hoja de reclamaciones al personal.

«La hoja de reclamaciones que me dieron no era la legal, así que pedí una correcta o que llamáramos a la policía», explica indignado el hombre.

En ese momento sucedió lo inverosímil, «el ingeniero con el que estaba hablando se ha chuleado y me ha dicho que me quede en el recinto que ellos se van».

Y así fue, todos los trabajadores de la ITV acabaron su jornada y fueron hacia sus casas a comer, sin importarles que quedara un ciudadano totalmente solo dentro del recinto público.

Eduardo Girón se quedó dos horas solo dentro de las instalaciones de Son Oms. / Pere Morell

«Llevo aquí desde las 13 horas, pero estoy totalmente solo desde las 15 horas», explica Girón, ahora mismo el reloj marca las 17:08, el hombre lleva más de dos horas dentro de los recintos de Son Oms sin nadie que lo vigile, sin nadie que este pendiente de que ningún delincuente entre en las instalaciones de la ITV a robar.

En un acto de cortesía, la puerta del recinto quedo abierta para que Girón pudiera salir en cuanto quisiera. Suponiendo que, con un golpe de suerte, el viento cerrará la puerta cuando el sitio quedará totalmente desierto.

«Esto es increíble, este recinto es oficial, público, si alguien se queda dentro tiene que quedarse alguien con él, no pueden salir todos como si no hubiera pasado nada», explica incrédulo el hombre.

La tarde de infortunios no había acabado para Girón todavía: «He llamado tres veces a la Policía Local hasta que esta se ha dignado a venir al recinto», explica Girón.

Según el hombre, fue necesario que llamará a Tráfico para que estos le metieran un rapapolvo a la policía local. «A la tercera vez que he llamado a Tráfico, al guardia civil se le han hinchado y ha llamado el mismo a la Policía Local para que viniera al sitio», relata Girón.

«Es todo una gran estafa, los de la ITV hacen esto para sacarnos los cuartos», se lamenta Girón. El hombre ataca la forma de actuar de los trabajadores y asegura que todos los que van a pasar la revisión «van cagados, porque siempre buscan cualquier mínimo error para no dar el ok».

Hoy a las 6 de la mañana, Eduardo Girón irá a pasar la segunda revisión. «Me llevaré una hoja de reclamaciones, por si acaso ellos no tienen», asegura el hombre, esperanzado porque esta vez todo se desarrolle de una forma más tranquila y común.

