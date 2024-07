Vox Palma pide cerrar los centros de menores no acompañados "que crean inseguridad en las calles"

Vox Palma ha presentado una proposición al pleno del Ayuntamiento de Palma del 25 de julio por la que instan, entre otras cuestiones, a cerrar los centros de menores no acompañados "que crean inseguridad en las calles, empezando por los más conflictivos".

La propuesta de Vox se hace, según el partido, "ante la grave situación derivada del descontrol de la inmigración irregular", manifestando así su rechazo a la propuesta del reparto de menores extranjeros no acompañados promovida por el Gobierno de España en el marco de la Conferencia Sectorial del 18 de julio.

En esta línea, han solicitado una serie de medidas que "prioricen las seguridad ciudadana" y supongan "un plan efectivo de repatriación de estos menores con sus padres en sus países de origen".

En la iniciativa, Vox pide, por un lado, que se tramite de forma urgente la "inmediata expulsión" de todos lo migrantes que acceden ilegalmente a la nación, así como aquellos legales que cometen delitos graves o hagan del delito leve "su forma de vida".

También solicita acabar con las políticas de "efecto llamada" que llevan a miles de personas "a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa".

Además, reclama que todas las administraciones trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España "nunca podrá regularizar su situación", y que se supriman todas las ayudas y beneficios sociales a los migrantes ilegales que entran en España vulnerando la ley, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen.

Sobre el cierre de los centros de menores no acompañados, Vox concreta que se proceda al cierre de aquellos que "crean inseguridad en las calles, empezando por los más conflictivos".

"Todos los menores extranjeros deben ser repatriados con sus padres a sus países de origen de forma inmediata. Hasta lograr su cierre, procuraremos las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños", agregan desde la formación municipal.

Y por último, piden que se suspenda la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios; que en todos los municipios de España se inicien los trámites necesarios para aprobar una ordenanza sobre las sanciones por incumplimientos en relación al padrón municipal, "con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse", y que se pongan todos los medios para no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada a la reubicación de inmigrantes ilegales en Palma.

OTRAS PROPUESTAS DE VOX AL PLENO

Entre las propuestas de Vox al pleno municipal de julio, piden también que se lleven a cabo los trámites necesarios para modificar el PGOU de 2023 y que se actualicen los usos de suelo donde se ubica la estación de servicio de la Avenida Gabriel Alomar y Villalonga con el fin de incorporarlos al actual Plan General, y que dicha infraestructura sea un uso regulado y permitido.

También instan al equipo de gobierno a reafirmar su compromiso con el Museo Marítimo y tomar el liderazgo del mismo en lo que a su sede en Palma se refiere, y calificar de interés público municipal la actividad familiar de subida al Castillo de Bellver que lleva a cabo el Grup Güell.

Sobre la "grave situación del comercio y los negocios del centro de Palma", reclaman que se aplique la ordenanza municipal contra la venta ambulante ilegal; una campaña de parking gratuito o de tarifas más reducidas en periodos de poca afluencia para facilitar el acceso al centro; aumentar la presencia policial y el número de cámaras de seguridad, y analizar la repercusión de la ZBE sobre estos comercios.

Y por último, han presentado también una propuesta relativa al refuerzo del transporte público en festivales, eventos y conciertos.