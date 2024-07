Vox afirma que quien debe dimitir es Prohens y no Le Senne

Vox ha afirmado esta mañana, a través de su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, que quien debería dimitir es Marga Prohens como presidenta del Govern y no Gabriel Le Senne, como presidente del Parlament.

El grupo parlamentario del partido de extrema derecha se ha pronunciado esta mañana por primera vez desde que el jueves de la pasada semana el presidente de la formación, Santiago Abascal, anunciara la ruptura de todos los gobiernos autonómicos. La razón de esta drástica decisión fue que estas comunidades autónomas aceptaron acoger a un determinado número de menores no acompañados, que han llegado a España en patera. Esta decisión de Abascal también afectó a Baleares, ya que si bien el partido Vox no está gobernando en las islas, sí muestra su apoyo al Govern que presidente Marga Prohens. Precisamente, el viernes, en respuesta a esta situación, la presidenta consideró que “por coherencia” Gabriel Le Senne debería dimitir de su cargo al frente del Parlament, pero después de tres días parece claro que se va a enrocar y no piensa dimitir de su cargo.

Cañadas ha mostrado su total apoyo a la decisión de la dirección general de su partido, y en concreto sobre la figura de su presidente Santiago Abascal. Vox Baleares sostiene que no se puede permitir el acogimiento de estos menores, ya que afirma que detrás de estos chicos se está favorecimiento a la migración ilegal. Por tanto, ningún diputado de Baleares cuestiona la decisión de la dirección general, sino más bien todo lo contrario, la apoyan, porque consideran que el acogimiento de uno solo de estos menores migrantes entre las comunidades autónomas es razón más que suficiente para romper los pactos de gobernabilidad, que se firmaron hace ahora un año.

La diputada parlamentaria de Vox ha reconocido esta mañana que no ha mantenido ningún tipo de contacto, ni físico, ni telefónico, no solo con la presidenta Prohens, sino tampoco con ningún representante político del PP. “Ha sido Feijó el que ha dado orden a las comunidades autónomas donde gobierna el PP que se hagan cargo de estos migrantes. Por tanto, debería ser el PP el que debería ponerse en contacto con nosotros y no lo ha hecho”. Sin embargo, a Cañadas esta falta de comunicación con el partido al que han estado dando apoyo hasta ahora no parece que le quite el sueño, según dejó claro en su comparecencia de esta mañana ante los medios.

Cañadas fue muy crítica con la política migratoria que se está llevando a cabo en el país y anunció que si no se toman medidas inmediatas y se expulsa a todos los migrantes ilegales “nos pasará igual que a Francia. Entonces lloraremos sangre”, señaló.

Ante la pregunta de sobre qué tipo de solución alternativa existe, ya que los migrantes que se están acogiendo son menores, la portavoz parlamentaria puso en duda que estos chicos puedan ser menores de edad. “Hay algunos de ellos que parecen más mayores que yo, que ya he cumplido más de 50 años”, aseguró la diputada, que afirmó que el acogimiento de estos chicos supone convertirse “en un cómplice de las mafias migratorias”.

“Lo que se debería hacer con estos chicos es entregarlos a sus familias y devolverlos todos a su país. La mayoría vienen de Marruecos y su rey es una persona millonaria. Hay niños que han nacido en España que necesitan estos recursos, porque están en el límite de la pobreza”.

Sin entrar a valorar la postura del PP que anunció el viernes Marga Prohens, la diputada de Vox dejó claro que a partir de ahora su partido no tienen ya ninguna obligación para apoyar las políticas del Ejecutivo. “Cada partido es libre de hacer lo que quiera. Vox también”, señaló.

Cañadas también desmintió la afirmación que hizo Prohens, en el sentido de que en el pacto que se firmó con Vox no había ningún artículo que hiciera referencia a los menores no acompañados. Cañadas, sin embargo, afirmó que, al menos, “había dos artículos que hacían referencia a la migración. No hemos sido nosotros los que hemos roto el pacto de gobierno, sino que el responsable ha sido Feijó”.

La portavoz parlamentaria tampoco quiso adelantar acontecimiento ante la posibilidad de que esta ruptura se extendiera también a otras instituciones donde Vox da apoyo al gobierno, como puede ser el Consell y los ayuntamientos. “Hay muchas decisiones que analizar”, anunció la parlamentaria, que tampoco rechazó la posibilidad de solicitar que Prohens convoque una moción de confianza. “Por la misma razón que quiere que Le Senne dimita, Prohens también debería hacerlo. Sería por coherencia, ya que ella fue elegida presidenta gracias a los votos de Vox”.

De cara al futuro, Vox afirmó que en estos momentos no está obligado a dar apoyo a las leyes e iniciativas parlamentarias que presente el PP en el Parlamento. “Se analizará cada una de las propuestas y si coincide con el programa de Vox las apoyaremos. Si no, votaremos en contra”, aseguró la portavoz.