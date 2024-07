El PSOE exige que la ruptura política con Vox sea absoluta

El PSOE ha aprovechado la crisis entre el PP y Vox, a raíz del acogimiento de diez menores migrantes, para exigir que la ruptura con el partido de ultra derecha se extienda, no solo al Govern, sino también a todas las instituciones públicas de Balears. Así, la representante socialista, Catalina Cladera, exigió ayer al presidente del Consell, Llorenç Galmés, que rompa el pacto que mantiene con Vox, con el que gobierna la institución, pero que además extienda esta decisión a otros ayuntamientos como Palma, Marratxí, Alcúdia o Llucmajor.

«Si Prohens ha roto los 110 puntos del acuerdo con Vox, a qué espera Galmés, que está sometido a los 186 puntos del acuerdo que firmó con la ultraderecha?», se preguntó la líder de la oposición en el Consell. Para Cladera, la falta de reacción de Galmés es la demostración evidente de que, tanto él como el portavoz de Vox, Pedro Bestard, «están agarrados a sus sillas y mantenerlas es un tema prioritario para ellos, que está muy por encima del interés general de los mallorquines».

Así, Catalina Cladera recordó que fue el partido nacional de Vox el que ha roto todos los pactos políticos que mantenía con el PP en los gobiernos autonómicos debido a la discordancia con respecto a la política de atención a los menores no acompañados. Sin embargo, Cladera sostuvo que el discurso que lanza el líder de Vox, Santiago Abascal, para justificar esta ruptura de relaciones no es precisamente el mismo que defiende el secretario general de Vox en Balears, Antoni Gili, ni tampoco el vicepresidente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ya que ambos «retuercen la realidad para mantenerse en el equipo de Gobierno, a pesar de que precisamente es el Institut Mallorquí d’Afers Sociales (IMAS), que depende del Consell, el que realiza el trabajo de atención de estos menores no acompañados «que ellos aborrecen».

En esta misma línea crítica, Cladera recordó que en el último pleno, el portavoz de Vox, Antoni Gili, acusó a los menores migrantes de «dar golpes de machete, ser los violadores de nuestras hijas y ser unos delincuentes». Y bajo este drástico argumento, Vox exigía la deportación inmediata de estos chicos. «Es un discurso de odio que no podemos tolerar más en el Consell y debería ser parado de inmediato por Galmés como presidente de la institución». Cladera consideró que Galmés actúa con «cobardía» y que es «incapaz» de romper con la ultraderecha.

La líder socialista recordó que en el debate de política general ya le pidió a Galmés que rompiera con los fascistas del Consell, y que a la vez detuviera el retroceso en los temas de lengua y cultura, memoria democrática, igualdad y en la lucha contra el cambio climático. Y a la vez le ofreció acuerdos sobre sostenibilidad y política migratoria. Sin embargo, hasta ahora no ha recibido respuesta a esta propuesta lo que, según Cladera, el presidente Galmés decidió «seguir abrazado a los fascistas».

La política socialista también lanzó consejos a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a la que exigió una mayor contundencia para expulsar a Gabriel Le Senne de la presidencia del Parlament. Una expulsión que debería hacerse efectiva en el próximo debate de la diputación permanente, a través del trámite de la remodelación presidencial. «Prohens tiene una magnífica oportunidad para expulsar a Le Senne y dar marcha atrás a la ley de segregación lingüística o para detener la anulación de la ley de memoria democrática», concluyó. n