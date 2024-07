Detienen a una paciente por arrojar un cubo con residuos sanitarios de riesgo a una médica en Palma

Una paciente arrojó un cubo con residuos sanitarios de riesgo a la médica que le atendía en un centro médico de Palma por no inyectarle nada para bajarle la fiebre, pese a que su temperatura era normal. También arremetió contra el vigilante de seguridad. Agentes de la Policía Nacional la detuvieron por un presunto delito de atentado a personal sanitario.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en un centro médico de Palma. Una mujer acudió a una consulta médica porque supuestamente tenía fiebre. Por este motivo solicitaba medicación para que se la bajaran. La doctora que le atendió le comunicó que no procedía administrarle ningún fármaco debido a que su temperatura corporal era correcta y no presenta ni siquiera décimas. Ante esta respuesta, la paciente reaccionó de una manera muy airada. En ese preciso instante comenzó a agitarse y exigió que le inyectaran algún medicamento.

Entonces, la facultativa le comunicó que no podía en su caso administrarle un fármaco para una fiebre que no tenía. A lo sumo le comunicaron que le podrían proporcionar algún medicamento contra el dolor. Esta propuesta no aplacó en absoluto su ira y reaccionó de una forma muy agresiva ante esta comunicación. En primer término la paciente amenazó a la doctora y, acto seguido, cogió un cubo con residuos de riesgo y se los echó encima a la facultativa. A continuación se abalanzó sobre ella.

Muy agresiva

El vigilante de seguridad, presente allí tras el revuelo previo consiguió interceptar a la paciente cuando acometía contra la doctora y la contuvo. A continuación llamaron al 091 para alertar de que había una mujer muy agresiva en el centro médico.

Cuando la patrulla policial se personó en el lugar, otros usuarios del centro les alertaron del violento comportamiento que presentaba esta mujer. Esta se había dirigido también a ellos y presentaba un estado de gran excitación. Mientras gritaba que había sido agredida, hacía caso omiso a las preguntas que le formulaban los agentes. Se movía de un lado a otro fuera de control. A tenor de estos hechos, los policías la detuvieron por un presunto delito de atentado a personal sanitario.