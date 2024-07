Stefan D. Pauly, comandante de las fuerzas de superficie de la OTAN: «Estamos aquí para ustedes. Si ocurre algo, les protegeremos»

Su mujer Kirsten vio los barcos primero. El almirante Stefan D. Pauly sabía que una de sus cuatro agrupaciones operativas de la OTAN realizaría un ejercicio de desminado naval frente a la costa sur de Mallorca, en mayo pasado. No sabía que tendría lugar justo frente a su casa en Cala Pi. El excomandante de submarinos, de 61 años y nacido en Maguncia (Alemania), ha trabajado como comandante militar, oficial de inteligencia y asesor de política de seguridad, entre otros lugares, en el Ministerio de Defensa en Berlín, así como en los cuarteles generales de la OTAN en Norfolk (Virginia, EE UU) y Nápoles. Habla con calma y precisión.

¿No es un riesgo de seguridad si publicamos que usted tiene una casa aquí?

No, no lo creo, ya que no tengo un rango tan alto en la jerarquía militar o de la OTAN. Tanto en España como en el Reino Unido, donde vivimos actualmente, las autoridades locales, en definitiva, pueden garantizar la seguridad. También para el ciudadano común, y aquí me considero un ciudadano común.

Usted es el comandante de las fuerzas de superficie de la OTAN. ¿Qué significa eso?

La OTAN no dispone de soldados, aviones o buques de guerra propios. Dependemos de que las naciones que pertenecen a la OTAN ofrezcan voluntariamente fuerzas militares por períodos prolongados. El cuartel general de la OTAN en Mons, Bélgica, las utiliza según sea necesario. Como no puede hacerlo solo, hay un ‘Land-Command’ en Izmir, Turquía, para las fuerzas terrestres, un ‘Air-Command’ en Uedem, Alemania, y un ‘Maritime-Command’ en Northwood, cerca de Londres, donde trabajo actualmente.

El comandante allí es un almirante de tres estrellas de la Royal Navy. A él se le confían los barcos, aviones y submarinos aportados por las naciones. A mí se me ha encomendado la responsabilidad de comandar las fuerzas de superficie, que son fragatas, destructores, unidades de medidas contra minas y corbetas. Actualmente, hay 21 barcos plenamente operativos en cuatro grupos operativos. Dos de ellos están en el Mar del Norte y el Báltico, y los otros dos en el Mediterráneo. A nivel nacional, eso equivaldría a una marina entre la de Francia y la de EE UU. En total, hay unos 2.500 marineros y soldados.

¿Qué ve cuando mira al mar desde aquí? ¿Peligro inminente?

Primero, veo un hermoso mar azul y un mundo submarino aún en buen estado, según me han confirmado mis comandantes. Aquí, en el Mediterráneo occidental, veo menos peligros, pero sí presión por la migración y el narcotráfico. Cuanto más al este del Mediterráneo vayamos, la situación se vuelve más tensa por los conflictos en la región y los diversos intereses de los diferentes estados y sus aliados. Y en el Mar Negro, definitivamente hablaría de peligros.

Los barcos practicaron la detección y eliminación de minas marinas. ¿Un escenario posible frente a Mallorca?

No, porque para eso deberían entrar en las aguas territoriales españolas capacidades reconocibles de colocación de minas, y la Guardia Civil esto lo vigila estrechamente. Aquí no entra ningún barco que no sea detectado de inmediato. Claro que se puede especular que algún grupo terrorista podría intentar colocar unas pocas minas desde barcos mercantes o pesqueros para perjudicar la navegación civil. Pero tendrían que conseguir las minas y saber manejarlas. Actualmente, no veo ningún grupo que yo conozca con esa intención.

¿Qué peligro corren los cables submarinos?

Este peligro existe, definitivamente. Desde el norte de África no solo parten cables de telecomunicaciones, sino también gasoductos, y en el Mediterráneo oriental, oleoductos. Al igual que en el Mar del Norte y el Báltico, los operadores son los primeros responsables de la seguridad y vigilancia. La OTAN ya ha respondido a solicitudes y ha inspeccionado algunas áreas, como ejercicio, no porque hubiera una fuerte sospecha. Eso debe ser solicitado por los Estados.

Las Balears se encuentran muy al oeste en el Mediterráneo. ¿Qué papel estratégico juegan para la OTAN?

Son un puesto de observación adelantado para la OTAN, al igual que las Canarias. España recopila y comparte datos sobre el tráfico marítimo y aéreo. Estos datos se analizan para determinar si el llamado pattern of life – el patrón de vida - permanece constante o no. En todas las rutas marítimas hay ciertas rutas que se siguen como en una autopista. Mientras todos viajen más o menos a la misma velocidad, el patrón está bien. Si alguien se desvía, se le observa más de cerca porque no se comporta como la mayoría. Entonces, se investiga si ese barco ya ha llamado la atención en otra área marítima. Si es así, puede ser inspeccionado. Para filtrar todo esto de una verdadera avalancha de datos, se utiliza un software de inteligencia artificial.

Madrid ofrece una base de la OTAN en Maó, en Menorca. ¿Es de su interés?

Absolutamente, porque es una base confiable que cumple con los requisitos de la OTAN, comenzando, por ejemplo, con la estandarización de los enganches de las diferentes mangueras de carburante. Cumple también con los estándares en la facturación de los suministros a los barcos o en que los marineros y soldados puedan desembarcar y estén bajo la protección del Estado español.

¿Puede entender la suspicacia y las preocupaciones de la población?

La suspicacia no, pero sí la preocupación de que algo cambie en las condiciones de vida. Esto ocurre en cada puerto donde atracan Fuerzas Armadas. Aquí compete a las autoridades locales quitarle el miedo a la gente y transmitirle lo que también queremos transmitir como grupos operativos de la OTAN: estamos aquí para ustedes. Si ocurre algo muy grave, los protegeremos.

¿En qué medida están sus grupos involucrados en la lucha contra el tráfico de personas?

No es tarea de las fuerzas de la OTAN. Para eso está la operación ‘Irini’ de la UE, que está preparada para rescatar a personas en apuros, aunque con cierto factor disuasorio. Si un barco de la OTAN se encuentra con una patera, normalmente el barco que presta ayuda deja el grupo de la OTAN, vuelve a la cadena de mando nacional y actúa según lo que el Estado ordene al comandante. La ley marítima de ayudar a náufragos es incuestionable en estos casos. ¡Acudimos al rescate!

¿Ocurre esto frecuentemente?

Actualmente, los números están disminuyendo. Creo que ahora se intercepta más en las costas que en alta mar.

¿Ha visto alguna vez pateras llegar aquí a Cala Pi?

Solo lo he leído en el Mallorca Zeitung o en el Diario de Mallorca.

Uno de sus comandantes de agrupación, el almirante griego Fotis Paraskevas, dice que intenta entender lo que hacen los rusos en el Mediterráneo. ¿Qué hacen?

La marina rusa mantiene una gran base en Tartus, Siria, donde están estacionados barcos, lanchas y submarinos que se intercambian regularmente. Una de las tareas principales es proteger sus propios barcos de suministro, que son escoltados hasta Tartus una vez que salen del Mar Negro. Otra es mostrar que la Federación Rusa tiene interés en el Mediterráneo.

¿Ese interés incluye nuestra región del Mediterráneo?

Depende de las actividades de la OTAN en esta zona. Si un grupo de portaaviones franceses, británicos o estadounidenses opera en el Mediterráneo occidental o central, generalmente hay un barco de reconocimiento ruso presente para hacerse un cuadro de la situación. Navegan a una distancia correcta, pueden hacerlo, son aguas internacionales.

¿Qué tanto ha cambiado su trabajo desde el ataque ruso a Ucrania?

En mi área de responsabilidad, había y hay un programa para las actividades de las agrupaciones operativas marítimas para el año en curso y el siguiente, aprobado por el Consejo de la OTAN, el máximo órgano político. Una nación no pone un buque a disposición de la OTAN si no sabe para qué se utilizará. Hasta el estallido de la guerra Rusia-Ucrania, la planificación iba sobre ruedas. Pero esto se acabó: el programa se ha vuelto extremadamente flexible, porque ahora, con el consentimiento de todas las naciones, se reacciona constantemente a lo que la situación requiere. Por ejemplo, requiere una mayor presencia en el Mediterráneo oriental debido al gran número de unidades rusas, para a) mostrar a las naciones aliadas que estamos allí, que las defenderemos, y b) mostrar a la Federación Rusa que la OTAN sigue presente en el Mediterráneo.

¿Qué tan alto es el riesgo de escalada?

El riesgo de escalada existe por malentendidos e interpretaciones erróneas cuando hay un número determinado de unidades militares en una zona. Por eso, la OTAN se esfuerza mucho por presentar la situación actual a través de las redes sociales y la prensa, y explicar exactamente lo que hacen las unidades. Con ello queremos mostrar transparencia, pero también transmitir a la Federación Rusa lo que planeamos y darle a entender que no los percibimos como adversarios, sino como un desafío. No buscamos escalar la situación. Al contrario. Cuando las fuerzas rusas realizan ejercicios, evaluamos semanalmente si mantenemos nuestras fuerzas en esa área o las reducimos, porque no queremos una escalada.

Eso suena muy defensivo.

Sí, es defensivo. No tenemos razón para ser agresivos. Adelantar nuestras propias fuerzas proactivamente para mostrar que estamos allí y los estamos observando es otra cosa. No es agresión. No encendemos radares de control de tiro para iluminar otras unidades. Todo lo que a veces soportamos nos lo comemos, lo anotamos y lo transmitimos por vía política. Si es más grave, hay notas de protesta, pero no un «ojo por ojo, diente por diente».

¿Rusia no es un «adversario» para usted?

Nos ven como adversarios, nosotros los vemos como el mayor desafío para la OTAN. Un adversario sería algo así como un enemigo, y aún no hemos llegado a eso. Pero debemos hacer entender a la Federación Rusa mediante ejercicios y señales claras que no se tolerarán ataques y que somos fuertes y estamos unidos.

¿Entonces cree incorrecto que haya políticos que transmitan a la población: debéis de estar preparados para la posibilidad de una guerra?

En Occidente en algunas naciones hemos perdido esa consciencia del peligro. El mundo no es color de rosa. Siempre ha habido quienes lo han advertido, pero actualmente, debido en especial a la agresiva actuación de la Federación Rusa, es hora de hacer ver a la población: Sí, puede pasar, y debemos poder defendernos contra cualquier agresión.

¿Qué tan debilitada está la marina rusa?

Definitivamente ha recibido muchos golpes, y también las sanciones le están afectando. Pero sigue siendo una marina capaz que puede representar una amenaza. Especialmente en materia de submarinos.

En la Bundeswehr alemana hay grandes deficiencias en el ejército. ¿Eso también se aplica a la marina?

Prefiero no responder a eso, porque debido a mi larga permanencia en el extranjero, no estoy directamente al tanto. Pero sé que cuando es necesario, funciona. Lo vimos con la fragata Hessen, que navegó al Mar Rojo para asegurar la ruta marítima, y también con el barco sucesor.

¿Qué lo trajo a Mallorca?

En los años 90, pasamos varias vacaciones familiares en Mallorca con nuestra hija. Nos gustó mucho la diversidad entre el verde y montañoso oeste, el terreno en pendiente del centro y el sureste que en verano es casi como una sabana. Nos alojamos en pueblos pequeños. Eso continuó. En 2015 comenzamos a averiguar si también nos gustaría el invierno, y así fue. En 2017 compramos esta casa. Desde entonces pasamos todas las vacaciones aquí y planeamos establecernos algo más permanentemente cuando algún día me retire. Nos sentimos como en casa.

¿Tiene un barco propio?

No, aún no hemos llegado a eso, ocasionalmente alquilamos uno. Mi esposa solía querer hacer un crucero, pero no estoy seguro, después de los 15 años que pasé en el mar…

