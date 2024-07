La Jefatura de Policía de Balears espía, según la Policía

Pido un granizado pequeño de almendra en el bar clásico de la Plaza de España donde perdí la juventud rodeado de litris, la palabra que inmortalizó Josep Rosselló para el periodismo. Me dicen que vale 5.30 euros, así que desisto y degusto un helado a precio razonable en Ca’n Joan de s’Aigo. Allí me autoformulo una pregunta existencial:

-¿Había algún Policía Nacional en España que no formara parte de la mal llamada policía patriótica de pacotilla?

Los innumerables agentes paralelos al servicio del Gobierno de Rajoy desarrollaron una actividad tan ingente que se merecen todas las medallas que vienen recibiendo, también en Mallorca. La isla de nuestros pecados no podía permanecer ajena a la investigación genérica en masa de los malditos diputados de Podemos, a quienes Belcebú confunda. Por eso les transmito orgulloso que la Jefatura Superior de Policía de Balears se ha dedicado a espiar, según Asuntos Internos de la Policía. Supongo que el genérico viene autorizado por la existencia de más de treinta agentes que experimentaron con esta pintoresca actividad, la Brigada 007.

El problema de judicializar este espionajes es que ya tenemos un juez y un fiscal condenados a diez años de cárcel, por el horroroso crimen de haber insinuado que había corrupción en la Jefatura Superior de Policía, y no le deseamos ningún mal a Santiago Pedraz. Convendría seguir por tanto el procedimiento habitual en Mallorca:

A) Se condecora profusamente a todos los policías que buscaron datos de diputados de Podemos.

B) Los policías implicados en el espionaje aplauden a los jueces y fiscales encargados de investigar su extraña fijación con la secta de Pablo Iglesias.

C) Los jueces y fiscales rompen a llorar espontáneamente, mientras piden perdón a los funcionarios que hallaron un hueco en su intenso desempeño laboral para librar a Mallorca, vulgo España, de los rojos malignos.

Y así sucesivamente.

Reconforta contemplar al ecologismo real cerrando festivamente el camino mallorquín a los buggies destructores, en lugar de perder el tiempo blanqueando en mesas redondas a los teóricos de la destrucción de Mallorca. Balas de paja cruzadas en la vía, en lugar de paños calientes. Si hay algo más repugnante que un depredador del territorio, son los espabilados de pseudoizquierdas que ahora critican la saturación con aire acondicionado. ¿Dónde ha estado el ecologismo oportunista, salvo Terraferida, mientras cobraba del Pacto de Progreso? Ocho años soterrados. (Menudo brío, cualquiera diría que se cree lo que escribe).

Hablando de la convivencia de aborígenes y colonizadores, Marga Prohens, Iago Negueruela y Sebastià Sagreras han coincidido este verano en sa Ràpita como buenos mallorquines. O sea, esquivándose. Los dos políticos populares consideran una deslealtad que el socialista haya invadido su hábitat natural. El portavoz del PP y firmante del Pacto con Vox era el espía encargado de informar a su presidenta sobre dónde nadaba el socialista, para que la primera dama de Balears no se contaminara con un izquierdista. No se crean todos los enfrentamientos que ven en la televisión.

Ya saben que me matriculé en el curso de Experto Universitario en Comercialización de Alquiler Turístico, un título oficial de la UIB que se promociona ofreciendo salidas profesionales en Airbnb, y que paga usted con dinero público al mismo tiempo que sufre la plaga. Después me inscribiré en el máster en Experto Capilar en Comercialización y Legalización de Prostíbulos Chinos Camuflados de Peluquerías, impartido por el Ayuntamiento de Palma. El consistorio tendría que homenajear al alto cargo responsable de la reapertura con honores del Medusa Beach Club. La primera medida que hubiera tomado un ente racional es encomendar a un funcionario que vigilara noche y día el chiringuito citado, para que no se reprodujera. Pues no, dicen que se enteraron por la prensa, aunque en estos casos siempre hay un alma caritativa que tranquiliza al infractor.

Nada de extrañar en un Ayuntamiento que ha permitido el derribo de la coqueta isleta del Paseo Marítimo. Es tan miserable como ridículo disimular el atentado insistiendo en que se trata de una discoteca, con lo que las excavadoras purificadoras del PP/PSOE woke nos liberan de otro engendro diabólico a la altura de Podemos. Hablando de este destino turístico caluroso, hay un castigo en las otras vidas para los responsables de haber hundido uno de los escasos enclaves originales de Palma, pasarela incluida. Quieren matar hasta nuestros recuerdos, Sara Montiel desfilando airosa por el paso elevado junto a Antonio Díaz Miguel. Para qué seguir.

Reflexión dominical extremista: «Un ultraderechista es una persona que sigue las enseñanzas de Franco, siempre que no sean inconsistentes con una vida de pecado».

