Jaume Pujol, portavoz de ‘Menys turisme, més vida’: "Pensamos que la manifestación del 21 de julio será histórica"

Con 15 años ya milita en varias agrupaciones. ¿De dónde viene esta vena activista?

Me viene de familia. Mi abuelo ha sido sindicalista toda su vida. Mi tía, de joven, militó en organizaciones por la lengua, también otros tíos están en la Obra Cultural Balear. Siempre he tenido un entorno militante. De pequeño iba a manifestaciones con la familia y me encantaba. Recuerdo el 1 de mayo, Día del Trabajador, con mis abuelos. También la del TIL. En un principio empecé militando en Joventut Pel Clima Fridays y me he ido abriendo a otras asociaciones.

¿Qué es la plataforma ‘Menys turisme, més vida’?

La plataforma es un conjunto de entidades ecologistas, vecinales, sindicales, feministas, sociales, juveniles... Queremos un cambio de modelo socioeconómico que abandone totalmente el monocultivo turístico. La primera actuación fue la Contracimera. Consistió en un fin de semana de charlas que sirvió para poder entender el problemas desde diferentes perspectivas. Hemos ido trabajando con los resultados extraídos de esta jornada. Con el boom de las movilizaciones en las Islas Canarias percibimos que teníamos que preparar algo. Formamos las asambleas y los grupos locales y empezamos a planificar la manifestación del 21 de julio.

¿Están integrados por diferentes agrupaciones?

Hay representantes de diferentes agrupaciones que trabajan en la plataforma. Ahora, hemos abierto grupos de trabajo en los que hay personas que no forman parte de ninguna entidad, pero colabora con nosotros. Tenemos grupos locales, militantes directos de la plataforma. No obstante, el grupo motor y la parte estructural forma parte de otras asociaciones.

¿Qué entidades conforman la plataforma?

Por ejemplo el GOB, Joventut pel Clima Fridays, SOS Residents, la izquierda independentista, Endavant... Otras entidades vecinales y feministas nos ofrecen un apoyo más indirecto pero también forman parte de la plataforma.

¿Participaron en la anterior concentración celebrada en Palma el pasado mes de mayo?

Esta manifestación se originó en el ‘Banc de Temps de Sencelles’ y lo enfocaron más bien en la cuestión de la vivienda. Es cierto, que luego se leyó en clave turistificación. Nosotros estuvimos y dimos nuestro apoyo y difusión, pero organizativamente no participamos.

¿Prevén superar las 10.000 personas de la anterior manifestación?

No te podría decir un número. No hemos hecho ninguna estimación. Hemos estado trabajando en otras cuestiones. Pensamos que será histórica y que mucha gente se animará. Reivindicamos que será en plena temporada turística. Queríamos dar un golpe encima de la mesa.

¿Podrían competir con la movilización frente al TIL?

Competir con la manifestación del TIL es muy difícil. Había una organización enorme, mucha gente implicada, aunque también nosotros la tenemos. Había autobuses partiendo desde muchos pueblos. No tenemos todo esto, pero creo que estará entre las grandes movilizaciones de Mallorca.

¿Por qué el 21 de julio?

Se decidió en una asamblea abierta en Manacor. Queríamos ir de la mano con todas las islas, pero no ha sido posible. Sin embargo, es la primera campaña que presentamos conjuntamente. Propusimos tres opciones: una en julio, una en agosto y otra en septiembre. Ganó masivamente la opción del 21 de julio.

¿Tras la del 21 de julio habrá más movilizaciones?

Continuaremos más allá de esta temporada turística. Movilizaciones inmediatas no te sabría decir. Estamos muy centrados en la del 21 de julio. Tendremos que estar en contacto con Menorca, Eivissa y Formentera para ver hacia donde vamos.

¿Finalmente será ‘interilles’?

No, pero la campaña es conjunta. Es decir, el 21 solo salimos en Mallorca, pero la campaña ‘Canviem el rumb, posem límits al turisme’ es una campaña ‘interilles’. El lema lo presentamos todos juntos .

¿Se han sentado con las autoridades?

No hemos tenido ninguna reunión directa. Hemos estado muy centrados en la movilización y supongo que después intentaremos mediar. Aunque se ha presentado la Mesa de Sotenibilidad por el Govern y no nos han convocado. No hemos visto ninguna voluntad de hablar con nosotros.

¿Qué reacción esperan por parte del Govern?

Considero que continuarán con el mismo discurso de elitización del turismo. Realmente, no creo que se vayan a sentar a hablar y escuchar que queremos un cambio de rumbo. No queremos un cambio en el tipo de turista. Queremos un cambio general, socioeconómico.

¿Cómo valora la primera toma de contacto en la presentación, el sábado 6 de julio, de esta manifestación?

Ya la habíamos presentado en redes sociales y tuvo mucha difusión. El sábado lo presentamos más detalladamente. En aquel momento teníamos el apoyo de más de 60 entidades. Ahora lo tenemos de 98 entidades, que han firmado el formulario. Vino gente de sindicatos, de unión de payeses, vecinos de Palma y ha tenido una gran acogida.

Antes había comentado que la prensa internacional les ha contactado.

Fuera de Mallorca han hablado con nosotros prensa estatal. Pero a nivel internacional, prensa alemana, búlgara, nos han llamado desde Amsterdam, del Reino Unido...

Hay interés.

Han venido a Mallorca a hacer reportajes. Hemos tenido un volumen de prensa internacional brutal. Aparecimos en los telenoticias de Reino Unido. A veces nos llaman y en otros casos es una videollamada online. Incluso nos están proponiendo hacer documentales. Vinieron de Euronews a grabar un reportaje. El otro día, nuestro encargado de prensa estuvo todo el día con un medio alemán.

¿Hubo algún boom para que les empezaran a contactar?

Sin duda fue a partir de la manifestación del 25 de mayo.

¿Cree que la prensa internacional prestará atención a la próxima manifestación ?

Sí. De hecho, medios de comunicación internacionales nos han hecho saber que vendrán a cubrir la concentración. Vendrán especificamente a cubrirla.

Suscríbete para seguir leyendo