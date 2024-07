Palma y Calvià aprobarán este mes unificar sus servicios de taxis en agosto y septiembre

Los ayuntamientos de Palma y Calvià tienen previsto aprobar a finales de este mes la creación de un área de prestación conjunta del servicio de taxi, que alcanzará también a Marratxí, y que supondrá permitir durante los meses de agosto y septiembre que cualquier vehículo de estos municipios pueda recoger pasajeros fuera de su área habitual si en una parada hay personas esperando y no se encuentra otro para atenderlos.

El teniente de alcalde de Movilidad en Cort, Antonio Deudero, ha confirmado que se ha entregado a las asociaciones de taxistas un texto inicial con el acuerdo para que ellas presenten sus propuestas durante la próxima semana, con objetivo de que esta unificación del servicio se pueda aprobar por el Pleno municipal el próximo día 25, mientras que Calvià podría hacerlo la jornada anterior.

Tarifa interurbana

Deudero ha destacado que la previsión inicial es que durante los dos meses en los que esta prueba piloto se va a desarrollar, los taxis de Palma y Calvià (los primeros son los que vienen dando servicio a Marratxí) cobren una tarifa única, que sería la interurbana, idéntica en toda la isla, lo que va a suponer un encarecimiento de cada trayecto. Al respecto, el teniente de alcalde de Movilidad reconoce que no hay tiempo para crear un sistema tarifario nuevo, de ahí que se tenga que aprovechar el ya existente para desarrollar esta prueba piloto.

Hay que recordar que con el respaldo de las principales asociaciones del taxi, el Govern está analizando la creación de un área de prestación conjunta de toda Mallorca de cara al próximo año, por lo que la experiencia de estos tres municipios puede ayudar a orientar la forma de desarrollarla.

A la espera de los taxistas

En cualquier caso, Antonio Deudero insiste en que aunque la intención es que la unificación entre en vigor el próximo mes, se está a la espera de las propuestas que presenten los taxistas y buscar que no haya puntos de fricción, con el fin de dar los pasos que quedan pendientes a lo largo de este mes.

Biel Moragues, presidente de Taxis-Pimem / GUILLEM BOSCH

Por ejemplo, la presidenta de las asociaciones de taxistas de Calvià y de la part forana, María del Carmen Navarro, quiere que las paradas de las zonas con menor demanda del taxi de su municipio, como son Calvià-Es Capdellà o El Toro, no formen parte de este acuerdo, dado que en ellas es habitual que no haya coches en las proximidades pero si se reclaman se envía uno a los pocos minutos, una situación que podría general conflictos si un vehículo de Palma asume ese servicio. Esta petición genera reticencias en el presidente de Taxis-Pimem, Biel Moragues, mayoritaria en Palma, que prefiere que no existan esas limitaciones.

