José Luis Zoreda: «No podemos seguir en la liga turística ‘low cost’»

José Luis Zoreda (Palma) se licenció en Económicas, cursó estudios en Harvard, trabajó para Meliá y es vicepresidente ejecutivo de Exceltur, el lobby de los gigantes turísticos donde ha inspirado el manifiesto sobre «El turismo que todos queremos».

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Cuántos turistas puede soportar Mallorca?».

Ostras, pregunta cuantitativa. Todos los turistas que la sociedad local admita que generan bienestar y prosperidad.

Muy mal está la cosa, cuando Exceltur denuncia a Excestur.

Exceltur se plantea desde hace un año cómo atender a las reivindicaciones y expectativas sociales, entre las que no se encuentra el turismo de excesos.

¿Los nativos somos figurantes del show turístico?

De ser así, el sector estaría muy equivocado al no apreciar el valor añadido que aportan los españoles, por la singularidad de su capacidad de acogida y su estilo de vida.

¿Ha desaparecido el orgullo de trabajar en turismo?

Los empresarios debemos trabajar con convicción para ofrecer el mejor salario emocional, que concite el orgullo de pertenencia y la satisfacción de formar parte del sector.

Amaba a los turistas, pero ahora les doy la dirección equivocada cuando la piden.

No es una actitud adecuada, pero reconozco una miopía en identificar ciertos estratos de problemas, y en entender que no solo los grupos radicales se manifiestan contra los excesos.

Estoy a favor del turismo caro, los hoteleros quieren turismo de saldo.

No podemos seguir en la liga del turismo low cost, no nos lo podemos permitir. No debemos vendernos al precio matao del turoperador que más apriete. Se consigue con un mejor servicio, que guarda correlación con precios más altos y sueldos también más elevados.

Impresiona escuchar a los hoteleros hablando de pagar bien a sus empleados.

Vamos a ver, este manifiesto que hemos redactado no es postureo empresarial. Sin ser jactancioso, no se trata de seguir batiendo marcas de afluencia de visitantes, sino de lograr el mayor valor añadido para empresarios, trabajadores y la sociedad en su conjunto. Esto pasa por clientes más sensibles y un mejor empleo lo más remunerado posible.

¿Por la escasez de personal veremos a camareros cobrando seis mil euros al mes?

No veremos nunca a personal de base cobrando sueldos de ingenieros nucleares, sino acordes al precio cobrado a los turistas que vengan.

¿Hay que prohibir el alquiler turístico?

No estamos en contra de la figura, sino de la eclosión galopante de ilegalidades en que se ha convertido. Falta decisión política para evitar el cinismo y apatía de los airbnbs, que no controlan la legalidad de los productos que suben a sus plataformas. Eso bastaría para resolver el problema.

¿Las masas se cansarán de Mallorca?

Soy un mallorquín descafeinado con muchos años fuera pero, a pesar de algunas desgracias medioambientales, Mallorca conserva sus bellezas naturales, una impronta estética y unas tradiciones difícilmente replicables. Y eso que llevo visitados 148 países del mundo. Lo importante es no malvender nuestros valores, sacarles el máximo provecho.

Usted siempre ha sido de Escarrer.

He aprendido buena parte de lo que sé de la mano de Gabriel Escarrer padre, y estoy muy orgulloso de ello. Es un visionario, cargado de tenacidad y voluntad.

Todos los grandes hoteleros son hijos de.

Los más notorios son efectivamente dinastías de tradición familiar, pero las segundas generaciones conservan y mejoran lo que han heredado, además de ser más sensibles por su formación.

No sé si me ha contestado, ¿dónde está el nuevo Escarrer?

Dentro de las propias compañías, que se están profesionalizando con una pléyade de grandes profesionales detrás de un Simón Pedro Barceló, una Carmen Riu o un Gabriel Escarrer hijo.

Exceltur es un club de multimillonarios.

No es un lobby, en términos sajones es un think tank, conformado también por líderes empresariales que no son multimillonarios, como el presidente de Iberia. Los hoteleros son necesarios pero no suficientes en el entramado turístico.

¿Cuál es su hotel secreto en Mallorca?

Uno de ellos podría ser Cap Rocat.

¿Hoteleros arrepentidos o lobos con piel de cordero?

Profesionales convencidos de que hay problemas de convivencia que hemos de corregir con un turismo socialmente más sostenible. Como dice el manifiesto, queremos «batir los récords de satisfacción ciudadana». n

