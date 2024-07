Javier Mendoza: "Mi sarcoma no tiene cura, pero voy a disfrutar mucho de la vida"

PREGUNTA: ¿Qué es un sarcoma y cuál fue su diagnóstico?

RESPUESTA: Pues el sarcoma es un cáncer, un tumor que pertenece al tipo de las enfermedades raras. Ahora mismo lo padecemos muy poquitas personas tanto en el territorio español como en el resto del mundo. No es fácil el diagnóstico, pero son bastante agresivos. Hay hasta 150 tipos de sarcoma, según la Organización Mundial de la Salud, y puede aparecer tanto en los huesos, que suele afectar más a los niños pero también en adultos, o en los tejidos blandos, como pueden ser los músculos o los nervios. Yo ahora mismo lo tengo en los tejidos, pero irá extendiéndose a los órganos. En España hay aproximadamente unos 2700 nuevos casos al año, y son responsables del 2% de la mortalidad debido al cáncer. La incidencia es bajita, pero bueno, ahí está.

P: ¿Qué problemas enfrentan los pacientes de sarcoma?

R: Nos enfrentamos a la falta de formación o de conocimiento de los profesionales de atención primaria y a la dificultad a la hora de diagnosticar, porque es súper difícil, tanto los que tenemos el cáncer en tejidos blandos como en huesos. Se nos está dando falsos diagnósticos. En mi caso, fui a la dermatóloga y me dijo, que no era nada cuando en realidad era cáncer.

P: ¿Cómo se sintió y qué pensó cuando le dieron su diagnóstico?

R: Me sentí destrozado. Imagínate cuando llega el diagnóstico y te dicen que tienes cáncer, se te cae el mundo a los pies. Yo tuve la suerte de que me dio por hablar y compartirlo con todo el mundo. Esto me ayudó mucho. Empiezas a pensar cosas que antes no pensabas. Te planteas el futuro, la muerte, tu familia, no hacerles pasarlo mal, cambiar un poco el estilo de vida, no preocuparte por cosas que antes igual te preocupaban. Te cambia la vida totalmente. Por esta situación me he dado cuenta que tengo un grupo de amistades o de personas que antes no sabía que las tenía y es muy emotivo.

P: ¿Cómo sobrelleva personalmente las revisiones oncológicas y los controles con TAC?

R: Pues mira, tuve una mala experiencia aquí, en una clínica privada de Mallorca. Me derivaron a la oncóloga, y la primera visita con ella fue bastante desagradable y hubo muy poca empatía por su parte. O sea, no fue cálida, era la primera vez que pasaba una consulta de oncología y no era nada fácil. Son momentos difíciles, y pasas por profesionales que no están preparados o deberían estar preparados y te echan más cosas feas a la mochila. Ahora hago las revisiones en Son Espases cada tres meses y estoy muy contento, la sensación que tengo es la de haber llegado a casa. Como cuando juegas al parchís, que llegas a casa y estás seguro. Es difícil estar ahí., pero bueno todos los días te dan un vasito de zumo, un café, un bollo. Lo intentan hacer lo más agradable posible. Me hacen pruebas, y dos horitas después me atiende el oncólogo.

P: ¿Qué mensaje le gustaría mandar a aquellas personas que están luchando contra el sarcoma?

R: Que sean fuertes y se apoyen en las personas que tienen a su lado. Lo mas importante es que busquen ayuda y segundas opiniones para no darse por vencidos. Les diría que no se queden en casa, que salgan y vivan al máximo sus vidas, que la vida es muy corta. Y sobre todo mucho ánimo y a cuidarse para tirar para adelante.

P: ¿Qué esperanzas tiene en su futuro personal, y en el de la enfermedad?

R: Pues mira, tengo un marido que no me lo merezco. O sea, tengo un apoyo muy grande por parte de mi familia y mis amigos. En el futuro, pues ojalá haya un tratamiento. Yo sé que mi sarcoma, que es un sarcoma Kaposi no tiene cura, entonces va a ir avanzando poquito a poco. Quiero llegar lo mejor posible, por disfrutar la vida al máximo, y para eso hay que estar bien acompañado, tanto por la familia como por amigos. Voy a disfrutar mucho de la vida y a cuidarme Ahora estoy yo primero. Lo demás ya vendrá.

P: ¿Cómo fue su camino hasta convertirse en miembro de la Junta directiva de la Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial?

R: La asociación se llama ASARGA, está en Galicia, y trabaja con pacientes de todo el territorio español que quieran asociarse. En mi caso, me diagnosticaron aquí en Palma de Mallorca el sarcoma, y no me daban ningún tipo de tratamiento, no sabían por dónde enfocar mi enfermedad, no sabían qué hacer. Además, en España hay ocho clínicas especializadas en el tratamiento de sarcomas pero ninguna en Balears. Entonces, encontré a través de las redes esta asociación. Al día siguiente me puse en contacto con ellos, y entonces me derivaron a Centros Especializados sobre sarcoma. A raíz de ahí, me quedé mucho más tranquilo y me propusieron ser miembro de la Junta Directiva, como vocal y acepté.

P: ¿Cómo pueden las personas interesadas ayudar o involucrarse con la Asociación de Sarcomas?

R: Pues la gente puede colaborar de muchas formas. Se puede hacer socia de la asociación, colaborando a nivel económico. También tenemos productos en la asociación como pulseritas, camisas, etc. Y luego hacemos cosas para recaudar dinero. Pero lo que más podrían hacer por nosotros es darnos visibilidad, que se conozca el sarcoma, lo que es la información. Yo estoy organizando una carrera solidaria para el invierno, en Pollensa, en la que recaudaremos fondos para el sarcoma.

P: ¿Qué actividades o eventos están planeados para hoy en el Día Internacional del Sarcoma?

R: En el día internacional del sarcoma queremos sobre todo dar visibilidad en todo lo que podamos. Muchos ayuntamientos nos ponen luces para mostrar su apoyo. En Galicia por ejemplo, se van a poner los monumentos de color amarillo que representa al color de la lucha contra este cáncer. Aqui en Mallorca no puedo hacer mucho más porque estoy solo. Lo que hacemos es intentar dar mucha visibilidad a través de los medios, porque parece que se están olvidando de nosotros y no les interesamos. Este dia es importante para mostrar a todos nuestro problema.

