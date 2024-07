Antoni Riera y Margalida Ramis chocan por el «ruido» derivado de la saturación turística

El coordinador del comité de expertos de la Mesa de Sostenibilidad convocada por el Govern, Antoni Riera, y la responsable de campañas del GOB, Margalida Ramis, discrepan por el «ruido» derivado de la saturación turística. En el marco de una tertulia organizada por la Obra Cultural Balear (OCB) se querían fijar posturas para establecer en qué momento se encuentra la Comunidad a la hora de afrontar el reto de la sostenibilidad. Riera, uno de los participantes en el coloquio junto a Ramis y el sociolingüista y miembro de la Junta Directiva de la OCB, Isidor Marí, invitó a «trabajar para rebajar el ruido». Ramis respondió que el «ruido debe ser escuchado».

Una sostenibilidad, presentada ayer por la tarde, desde un punto de vista económico, social, ecológico, lingüístico y cultural. La tertulia, exhibida con el título El país que tenim, el país que volem, fue conducida por el presidente de la Obra Cultural Balear, Antoni Llabrés, que desde un primer momento anunció que «apoya» la manifestación que se va a celebrar el 21 de julio en Palma contra la saturación turística. En este sentido , la responsable del GOB reivindicó que «hemos escuchado ruido en las Islas Canarias, Barcelona, Cantabria y ahora también en Mallorca».

No obstante, se llegó a un consenso en afirmar que Balears se ha empobrecido desde hace varias décadas. «Balears no genera riqueza», asentó Riera. A su vez, el director de la Fundació Impulsa Balears explicó que «en 2001 empezamos a dejar de ser una de las regiones más prósperas de Europa». De este modo, Ramis lamentó que «tenemos la sensación de que ha habido una colonización» mientras citaba la obra del periodista y divulgador, Antoni Janer, La Desfeta del Paradís como título sintomático de los tiempos que corren. Así, denunció que «las decisiones se han tomado en Madrid y no hemos tenido autonomía para decidir por nuestra cuenta».

Uno de los términos que sacó a relucir Isidor Marí fue el de la «desposesión». «Tenemos un país que ya no es nuestro», afirmó. «El trabajo que tenemos que hacer es el de recuperar esta posesión», continuó. La fecha del boom, según desarrolló Ramis, fue en 2017. «En ese año confluyeron muchas luchas como la feminista y la ecologista y el resultado fue la manifestación presentada con el lema Fins aquí hem arribat! Aturem la massificació turística», sentenció. Ramis expresó que uno de algo que se reprocha es la formulación de propuestas: «El ecologismo debe presentar propuestas». Sin embrago, manifestó que «se han derrumbado hoteles y es una posibilidad que se tendrá que abordar».

Sin planificación

Un territorio carcomido por la saturación turística acaba derivando en una región no muy lejos de convertirse en un parque temático. «Estamos en un proceso de despersonalización, se están diluyendo los vínculos», describió la representante del GOB. Tanto es así, que el público congregado en el patio de Ca n’Alcover aplaudió la intervención de Marí: «No hay ninguna lengua propia de un territorio que se imponga». Asimismo, reclamó el reconocimiento oficial del catalán en la Unión Europea. «Si lo son el gaélico y el irlandés, al lado del inglés, no hay excusa para que una lengua que tiene 10 millones de hablantes no sea reconocida en Europa», exteriorizó.

De este modo, los tres lamentaron que no ha habido capacidad planificadora. «No hemos planificado nada. No ha habido capacidad de anticipación», sostuvo Riera. Así, expresó que «no sabía como hemos llegado hasta este punto». De este modo siguió desarrollando la voracidad constructora que inmiscuye a Balears: «Hemos pasado del litoral, a los centros históricos, después a las zonas rústicas y, si fuera necesario, nos iríamos hasta el espacio». «Tenemos una enfermedad», diagnosticó. Por su parte, Ramis criticó la amnistía urbanística del Govern de Marga Prohens sosteniendo que «tenemos un suelo fértil lleno de chalets, que ahora se van a legalizar». De este modo, narró una anécdota en la que desde una cabina de avión la única mancha negra era S’Albufera, mientras que el resto de la isla estaba completamente iluminada. «No podemos seguir comiendo y engordando con un embudo», concluyó Riera.