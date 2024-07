Menéame, el agregador de noticias está en venta

Menéame, el agregador de noticias que un día soñó con ser el Reddit español, está en venta. Su accionista más conocido, el empresario Martín Varsavsky, lo ha anunciado: los socios han decidido subastar la compañía y escuchan ofertas de compra a partir de 200.000 euros.

Por comparar, el agregador estadounidense Reddit salió a Bolsa el pasado mes de marzo y hoy la acción cotiza a 73 dólares, una subida del 59% que eleva su capitalización a 11.900 mil millones de dólares. En España, Forocoches factura casi diez veces más (un millón de euros en 2021, frente a los 110.000 euros de Menéame según datos de sus propios dueños) y recibe cuatro veces más tráfico. Varsavsky entró comprando el 10% de la empresa en 2006 por 120.000 euros, lo que significa que llegó a estar valorada en 1,2 millones.

Menéame, igual que Reddit, funciona bajo un sistema de votación: la gente envía noticias y el resto de usuarios las votan para que lleguen a la portada (y tengan visibilidad) o no. Lo mismo con los comentarios. Hace algunos años, colocar una noticia en portada de Menéame suponía un importante pico de tráfico para el medio; hoy, es casi intrascendente. ¿Qué ha pasado para que pierda tanto valor y relevancia, precisamente en un momento en el que Google está premiando con cantidades ingentes de tráfico a webs de su estilo?

«El resumen sería que vemos el potencial, pero no lo hemos conseguido», reconoce Daniel Seijo, socio de Menéame y CEO desde 2016. Seijo, que venía de fundar Diariomotor —un portal especializado en coches que en 2021 adquirió Atresmedia—, se incorporó al agregador cuando su fundador Ricardo Galli abandonó la dirección, Benjamí Villoslada, profesor de informática de la Universitat de les Illes Balears, también fue uno de los fundadores, también desvinculado de la compañía.

La lógica del cambio era la de que alguien fuera capaz de rentabilizar una web que entonces contaba con 300.000 usuarios activos y seis millones de visitas mensuales, pero que solo lograba ganar 8.000 euros al año.

Los nuevos gestores dijeron entonces que Menéame estaba «infrautilizada» y que pretendían levantarla a base de más publicidad. No les salió bien. El año que más (2019, según las cuentas de la empresa a las que ha accedido este diario a través de Insight View), ingresaron 170.000 euros y apenas declararon 1.880 euros de beneficio.

«Recuerdo estar un día en el Parlamento Europeo con el VP de Google al lado hablando de copyright», recuerda Seijo. «Yo pensaba: este tío se ha gastado sesenta millones en este tema y yo facturo lo mismo que una frutería. Hemos jugado con pocos recursos. Visto en perspectiva, si volviese atrás, sí intentaría recaudar inversión».

El actual CEO sostiene que uno de los principales motivos del fracaso es que el proyecto no ha sido «el foco» de ninguno de los socios. «Todos estamos a otras cosas», dice por teléfono a El Periódico de España. «Se vende porque creemos que debe intentarlo otra persona que le pueda poner energía». Gestionar una comunidad tan activa —en Menéame son los usuarios los que suben el contenido, lo votan y lo comentan— no es fácil y más si tiene un sesgo «un poco anticapitalista», en palabras de su máximo responsable.

«Cuando yo entré en Menéame, Forocoches ya era mucho más grande en tráfico e ingresos. Hay un tema de producto publicitario», reflexiona Seijo. «En Menéame, todo lo que se ha intentado hacer en publicidad se ha visto mal y no ha gustado a la comunidad. En Forocoches tragan con eso, no les parece mal. Y otra cosa es el perfil del usuario. No es el mismo target publicitario alguien que solo ve temas de política que alguien que ve comparativas de televisores».

¿Significa esto que Menéame se ha politizado demasiado? «Hasta 2013, Menéame era un poco Reddit», continúa. «A partir de ese año es 95% política. Eso tiene efecto a la hora de vender publicidad ».

Si finalmente Menéame no se vende, los socios (Seijo y Remo Domingo, además de Varsavsky y Galli) tendrán que decidir qué hacen, aunque de momento han recibido el «interés» de empresas con «ideas, sinergias o capacidad» de hacerse cargo. «O lo compra alguien que venda algo alineado con la publicidad o alguien que tenga mucho volumen y al que le interese esa audiencia», concluye.