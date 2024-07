Mallorca Nova presenta una campaña contra la masificación turística

Mallorca Nova presentó ayer la campaña ‘Podria ser ca nostra’ contra la masificación turística, con la que quisieron poner de manifiesto que «la mayoría de las consecuencias» de esta protesta recaen sobre los jóvenes.

«La campaña destaca que una Mallorca con menos turismo no solo es posible, sino que garantizará una vida mejor para la juventud de la isla», afirmaron desde la entidad en un comunicado. «‘Podria ser ca nostra’ quiere poner sobre la mesa cómo el turismo masivo impide a los jóvenes poder tener un proyecto de vida en Mallorca», reivindicaron desde Mallorca Nova. La iniciativa pide, en concreto, tres principios clave que ordenen las políticas públicas de Mallorca. Estos son decrecimiento, «para liberar tiempos y espacios para la gente»; vivienda, «destinada a quien habita y no a quien visita», y vida, «para poder dar oportunidades a la juventud y repensar qué modelo se quiere para Mallorca».

Para ello, han creado unos carteles personalizables con el objetivo de que el que quiera los pueda editar y colgar en sus barrios y calles. Estos carteles usan los lemas ‘Podria ser ca nostra’, ‘Podria ser on viure bé’ y ‘Podria ser Mallorca’.

Por su parte, la organización irá llevando a cabo acciones a lo largo de las próximas campañas de forma descentralizada, según han indicado. Por ahora, avanzaron que participarán en la manifestación convocada el 21 de julio por entidades de la sociedad civil y la plataforma Menys turisme, més vida «para decir basta a la masificación del turismo».