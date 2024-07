Le Senne asegura que no dimitirá aunque le imputen por delito de odio: "Espero que no suceda, pero tampoco me inquieta"

Gabriel Le Senne asegura que no dimitirá de su cargo aunque sea imputado en el marco de la investigación abierta por un magistrado de instrucción de Palma tras recibir la denuncia de Memòria de Mallorca contra el presidente del Parlament por un supuesto delito de odio: "Espero que no suceda, pero tampoco me inquieta".

Le Senne explica que aún no ha tenido constancia de ningún escrito formal, aunque insiste en que "no le veo relevancia penal y no creo que haya delito". Además, ha querido "destacar una vez más que yo no odio a nadie y mucho menos a ninguna víctima", en referencia a la denuncia de la asociación Memoria de Mallorca por un presunto delito de odio por destrozar en público la foto de tres de les Roges del Molinar, entre ellas Aurora Picornell, uno de los grandes iconos de la represión franquista en Mallorca, en el pleno del pasado 18 de junio.

Memoria de Mallorca, junto a los familiares de Picornell y de las hermanas Antònia y Maria Pascual, que forman parte de les Roges del Molinar, interpusieron una denuncia por los hechos ocurridos en el Parlament. Según su versión, el dirigente de VOX "de forma agresiva y violenta arrancó, rompió y tiró al suelo una fotografía de Aurora Picornell y de las hermanas Antònia y Maria Pascual, exhibida en el ordenador de la diputada Mercedes Garrido".