Pruebas PBAU en Baleares: "No tengo muy claro qué quiero estudiar, pero hago la Selectividad para tenerla"

"Si tú estudias, te lo vas a saber, pero puede que la líes y no te salga bien", confesaba Joan Martínez, uno de los 1.362 estudiantes que se presentan a la Prueba de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PBAU) en la convocatoria extraordinaria. Las pruebas se llevarán a cabo del 9 al 11 de julio abarcando varios lugares a lo largo de Baleares, desde el campus universitario de la Universitat de les Illes Balears (UIB) hasta las sedes en Menorca, Ibiza y Formentera. Durante estos tres intensos días, jóvenes como Joan aprovechan esta oportunidad para mejorar las calificaciones obtenidas en la anterior Selectividad o para estrenarse en este desafiante proceso.

La tensión es palpable entre los jóvenes. Cecibel Soto Rivera, de 17 años, y Nerea Rodríguez Sánchez, de 19, son dos amigas palmesanas del instituto Virgen del Carmen de Palma que se enfrentan a la presión de los exámenes y a la incertidumbre sobre su futuro. "Quiero estudiar para ser azafata de vuelo, no quiero entrar en ninguna carrera", decía Soto destacando que, aunque su camino es diferente, la Selectividad es importante para mantener abiertas todas las opciones. La joven mostraba su preocupación sobre el tiempo en los exámenes, que siente que se queda corto. "Si tuviera dos horas en vez de hora y media, tendría más nota, seguro", prosigue. Por su parte, a Nerea Rodríguez, hay una asignatura que siempre se le resiste: "Las matemáticas siempre se me han dado mal y me quedaron pendientes, así que las tuve que recuperar y aquí estoy", comentó Rodríguez. Sobre su futuro, la jóven aún no tiene claro que estudiar pero ella hace la Selectividad "para tenerla".

Cecibel Soto Rivera y Nerea Rodríguez Sánchez en los pasillos de la UIB / ZAFIRUS

Raúl Pérez Sánchez, Marc Gómez y Joan Martínez, tres amigos del IES Son Rullán, parece que lo tienen un poco más claro. Raúl Pérez, de 18 años, enfrentó un año académico con muchos retos, pero su determinación no disminuyó: "Estoy en la extraordinaria porque los dos primeros trimestres fueron duros, me quedaron muchas," explicaba Pérez. El jóven, aspira a estudiar Dirección Hotelera, y admitía que la Selectividad no ha sido de su agrado, especialmente por los nervios y los intensos días de estudio previos a los exámenes. A Marc Gómez, también de 18 años y proveniente de Marratxí, le quedó pendiente inglés y una vez recuperada ha venido a darlo todo. A pesar de los nervios y la dificultad para mantener la constancia en julio, Gómez ya está más tranquilo después de hacer su primer examen. Su objetivo es estudiar algo relacionado con dirección hotelera o relaciones laborales.

De izquierda a derecha: Raúl Pérez Sánchez, Marc Gómez y Joan Martínez / ZAFIRUS

La jornada, con normalidad

Joan Frau, codirector del secretariado técnico de acceso a la Universidad, explicó con optimismo que la jornada había transcurrido sin contratiempos. "Hasta ahora, no hemos tenido ningún tipo de incidencia. Los exámenes han comenzado según lo previsto y todo está fluyendo de manera eficiente," comentaba Frau. Respecto a esa organización, Marta Martínez Campos, una estudiante de 17 años del Instituto Joan María Thomás que busca mejorar su nota para acceder a estudios de Farmacia, elogió el desarrollo de las pruebas: "La verdad es que lo tienen bastante bien organizado. Las aulas no están ni muy llenas ni muy vacías."

De izquierda a derecha: Hanna Brewer Alcaraz, Marta Martínez Campos y Ainhoa Cardona Jaramillo / ZAFIRUS

Junto a ella, sus amigas Hanna Brewer Alcaraz y Ainhoa Cardona Jaramillo, también del mismo instituto, compartieron sus experiencias. Hanna, de 17 años, quiere estudiar Medicina, y para ella las asignaturas de letras le parecen las más difíciles: "Para mí lo mas dificil son lengua e historia porque no escribo rápido y me estreso porque siento que me falta tiempo". Ainhoa, también de 17 años tiene el objetivo de estudiar Odontología y considera que la hora y media asignada para cada prueba es adecuada. "Yo creo que es lo justo y lo necesario," afirmaba. La joven confesó que ha dedicado un total de una semana y media a prepararse los exámenes.