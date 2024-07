El Govern defiende que las protestas pacíficas contra la saturación "no tienen por qué dar una imagen negativa a los turistas"

El conseller de Turismo, Jaume Bauzá, defiende que las protestas contra la masificación que sufre Baleares "no tienen por qué dar una imagen negativa a los turistas" siempre y cuando se lleven a cabo de forma "pacífica y respetuosa". Así ha respondido el conseller en relación a la gran protesta que se llevará a cabo el próximo 21 de julio en Palma en plena temporada turística.

"Mientras las protestas se hagan de forma cívica y se respete a todos no tienen por qué dar una imagen crítica a los turistas que nos puedan visitar. Pero si se hace de una forma anti-sistema si que puede producir un efecto que no es bueno ni para residentes ni para turistas. Mientras las manifestaciones sean respetuosas creo que no afectan negativamente a nada", ha recalcado Bauzá.

Cabe recordar que Gabriel Escarrer, presidente de Exceltur, aseguró que "las manifestaciones se usan como imagen de que el turista no es bienvenido", aunque también reconoció que el sector hotelero "no puede ser ajeno de las demandas de los ciudadanos"

Manifestación 21 de julio

La manifestación contra la saturación turística que se celebrará el próximo 21 de julio buscará "un punto de inflexión y dar un golpe encima de la mesa en plena temporada". Así lo explic óla plataforma Menys Turisme, Més Vida durante la presentación de dicha protesta ciudadana que arrancará a las siete de la tarde en el Parc de les Estacions y recorrerá las principales calles de Palma. Bajo el lema "canviem el rumb, posem límits al turisme", más de 80 entidades y colectivos sociales de Mallorca piden a los ciudadanos que salgan a las calles para luchar contra la masificación que sufre Balears.