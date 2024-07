La amenaza de Abascal sobre los menas no llega al Govern de Prohens

La amenaza que lanzó ayer el líder de Vox, Santiago Abascal, respecto a que romperá todos los pactos autonómicos con el PP si desde los gobiernos en los que participan no utilizan «todos los medios políticos y legales» para evitar la distribución de menores migrantes no acompañados (menas) no ha llegado de momento a la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Fuentes del Consolat confirman que la líder popular no ha recibido ningún aviso en privado sobre esta cuestión por parte de sus socios ultraderechistas a diferencia de lo ocurrido en otras comunidades autónomas. En este sentido, cabe recordar que Prohens es la única presidenta del PP en toda España que no ha incluido a Vox en su Ejecutivo a pesar de recibir su apoyo, por lo que se desconoce si el mensaje que transmitió Abascal también afectaría al pacto de investidura firmado entre ambas formaciones en Balears. No obstante, en el caso del Consell de Mallorca y Cort los ultraderechistas sí que forman parte del equipo de gobierno.

Respecto al posicionamiento del Govern en el reparto de menores migantes, desde el Ejecutivo autonómico argumentan que su postura no ha cambiado y recalcan que no aceptarán imposiciones por parte de Madrid. Así, aseguran que durante la reunión de mañana donde Gobierno Central y comunidades autónomas abordarán el reparto de dichos menores, Balears reclamará que se atienda la realidad de las islas, teniendo en cuenta la ruta migratoria y la capacidad de respuesta en los servicios de Mallorca y Eivissa.

De hecho, desde el Govern también admiten que la capacidad en estos espacios está al límite y habrá que esperar a ver que se decide en esta reunión de mañana. Un encuentro que tendrá lugar en Tenerife, con la incógnita de si el PP apoyará la reforma de la Ley de Extranjería que propone el Ejecutivo y tras las amenazas de Vox a los 'populares' de romper sus pactos autonómicos.

Feijóo defiende la solidaridad

Por su parte, el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, defendió la «solidaridad» en el reparto de menores no acompañados, siempre dentro de las «capacidades» de cada comunidad autónoma, ante las amenazas de Vox de abandonar los gobiernos. No obstante, el líder popular también cargó contra el Gobierno de Sánchez, al que acusó de «abandonar» a las comunidades. «El Gobierno de España ni tiene política migratoria ni soluciona, sino que crea este tipo de problemas y tiene abandonadas a las comunidades», detalló Feijóo.