Servicios Sociales deja sin gastar 1,7 millones de fondos para conciliación

La conselleria de Familias y Servicios Sociales tendrá que devolver 1,7 millones de euros al Gobierno central por no haber tramitado ni justificado su uso en programas destinados a favorecer la conciliación familiar y la igualdad.

Son más de 1,7 millones de euros que el ministerio de Igualdad concedió a Balears dentro de la anterior edición del programa Corresponsables, referente a 2023. Este dinero ha servido para bonificar en las islas programas como la escoleta matinera (a través de Educación) o los campus municipales de verano, organizados por los ayuntamientos.

Las ayudas que el Govern tramitaba subvencionadas por Madrid gracias a Corresponsables beneficiaron en 2023 a un total de 18.000 familias.

En este sentido, cabe recordar que Servicios Sociales no aprobó la convocatoria de este año a tiempo como para poder usar el dinero de Corresponsables en principio enviado para esto. Las comunidades tenían hasta marzo para justificar su gasto y Servicios Sociales no publicó la convocatoria de las escuelas de verano hasta el pasado 14 de mayo (al no haber tramitado a tiempo el programa para poder usar los fondos del Gobierno finalmente inició el procedimiento con fondos propios y reservó 1,050 millones de euros a tal fin). La convocatoria para ayudar a los municipios a financiar el servicio de ludoteca aún no se ha publicado.

El ministerio de Igualdad destinó a Balears en 2023 un total de 5,038 millones de euros dentro del Plan Corresponsables. Según una respuesta parlamentaria a la diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió, de esa cantidad se han comprometido 3,32 millones de euros mientras que más de 1,7 han quedado sin gastar.

No puede haber remanente

El primer año que Igualdad impulsó este programa, dado que la resolución de Corresponsables llegó en noviembre y era imposible gastar el dinero antes de que acabara el año en curso, el Gobierno autorizó acumular los remanentes, pero fue algo excepcional. En la edición de 2023 no se preveía esta opción de poder quedarse el dinero no gastado en el año, con lo que estos millones no gastados en la teoría deben ser devueltos a Madrid.

Desde Més per Mallorca lamentan cómo se han gestionado estos fondos: «Es una mala gestión del dinero que llega del Estado para las políticas de conciliación, que son un tema absolutamente prioritario para las familias de Mallorca».

Carrió considera que renunciar o dejar que se pierdan 1,7 millones de euros es una «irresponsabilidad» por parte del Govern, un «error de gestión» que en la práctica se traduce en que los ciudadanos de Mallorca «pierden derechos y servicios».

Cabe señalar que el mes pasado el ministerio de Igualdad aprobó la resolución del Plan Corresponsables para 2024. El departamento de Ana Redondo ha concedido al archipiélago (en una resolución firmada por Aina Calvo como Secretaria de Estado de Igualdad) casi 5 millones de euros (4,99 millones) para fomentar políticas de conciliación e igualdad. Antes del 31 de marzo de 2025 debe estar justificado su reparto y gasto. En total el Gobierno dedica a este plan en 2024 190 millones a repartir entre todas las comunidades. Balears recibe un 2,83%, una proporción que Igualdad calcula siguiendo una serie de parámetros, como el número de menores de 16 años residentes en el territorio, por ejemplo.

