Marga Prohens sobre la saturación turística: “El Govern lidera el debate, pero todos debemos aportar y hacer propuestas, no solo pedir medidas al de enfrente”

Marga Prohens cumple un año desde su toma de posesión. En esta entrevista la presidenta de las Illes Balears hace balance de los logros, anuncia proyectos y repasa los retos y problemas más actuales de la Comunidad.

¿Cuánta gente se le acerca para decirle “ya no se puede vivir en Mallorca”?

Muchísima, muchísima. Me dicen “presidenta, ya no se puede seguir así”, “haced algo”, “ya no podemos más”… Muchísima gente. Creo que el debate que lidera el Govern con la sociedad civil es transversal y nos compete a todos, por eso quise que en la primera Mesa por la Sostenibilidad estuviera representado todo el mundo; la sociedad reclama ser escuchada.

Hay 140 entidades, desde payeses, expertos en movilidad o científicos de la UIB, y a partir de la semana que viene empezarán a trabajar los grupos. Ya se ha abierto la plataforma web donde recogemos las propuestas, reflexiones… Hay, habrá evidentemente intereses contrapuestos, pero esto no va de estar contra el turismo, que es y seguirá siendo nuestro principal motor económico, quiero dejarlo muy claro; condenaré siempre la turismofobia. Va de hacer un diagnóstico real, este es el momento, pero todos debemos ser capaces de preguntarnos “¿qué puedo hacer yo también?”, “ ¿qué puedo aportar para la transformación del modelo?” No solo pedir medidas al de al lado, o al de enfrente.

De momento el Govern gana tiempo con el estudio de la capacidad de carga, que es evidente si está bien hecho que concluirá que estamos sobrepasados. Más allá del fichaje de Antoni Riera, todas las medidas adoptadas hasta ahora son de la izquierda: ecotasa, moratoria de plazas, limitación de cruceros... ¿Puede precisar alguna medida concreta contra la masificación que adoptará este Govern?

Ahora no es el momento de tomar medidas. Llegamos tarde, este debate tendría que haberse… Llegamos tarde, pero llegamos cuando llegamos. “El estudio dirá que estamos…” Sí, pero nos dirá en movilidad dónde están exactamente los problemas, para luego mejorar los flujos. Esta es nuestra primera temporada, quiero recordarlo. Antes de limitar los accesos a los espacios naturales tenemos que medir la presión, también con las boyas para las embarcaciones… Esta temporada lo más importante es medir, nos faltan muchos datos, por eso se ha pospuesto el levantamiento de la moratoria. Yo estaba en contra [de la moratoria], porque impide que otros sectores puedan entrar y tener actividad, pero solo cuando los Consells puedan medir el techo de plazas se podrá levantar.

El cambio de discurso del PP balear con los cruceros y la ecotasa es radical. ¿Qué ha pasado en el partido?

Bueno... no, no es un cambio de discurso de este Govern…

Presidenta, que el PP y los hoteleros tumbaron a Xisco Antich por la ecotasa.

Ha llovido mucho. Cuando se aprobó la finalidad era una, luego fue otra. Ahora gestionamos dónde actuar: en proyectos medioambientales, de agua [por la sequía] o para los Ayuntamientos. [La ecotasa] no puede ser una caja común para financiar festivales musicales o patinetes eléctricos [en alusión al anterior Govern del Pacto]. Esto de “viene el PP a destrozar Mallorca” es una caricatura que se ha intentado hacer. Nos hemos sabido adaptar a los tiempos y cambios que ha habido en esta Comunidad; no seríamos los más votados si no conectáramos con la mayoría. “Viene el partido destructor del territorio”… sí, ya ¡pero si tú has dado una licencia en rústico cada 26 horas! Y la moratoria se puso después de casi ocho años [de izquierdas].

Una de sus medidas estrella, la amnistía urbanística, lanza el mensaje de que saltarse la ley no penaliza, el que lo hace tiene al final los mismos beneficios que quien cumple desde el principio.

No estoy de acuerdo, si has hecho las cosas bien, las has hecho bien; nadie te vendrá a pedir nada. No tendrás ninguna sanción. Quiero legislar pensando que la inmensa mayoría de la gente hace las cosas bien. Si fuera amnistía, como decís los periodistas, no es que te perdone, es que encima te pido perdón yo a ti. Esto es un proceso de regularización, no es amnistía.

Amnistía es lo que hace Sánchez con Puigdemont [ríe]. La progresividad de las sanciones también desmonta lo de que es solo para los ricos; no, es para las rentas medias, además de pagar multas, regularizar implicará condicionantes medioambientales. Las casas que se regularicen tendrán que implantar medidas energéticas, tema de fosas sépticas… Cuando hay miles de estas infracciones que han prescrito ya es un problema de la Administración, no son casos particulares. Lo llevábamos en el programa, y aun así lo aprobamos antes de las europeas, se refrendó, creo, con los resultados. No es barra libre.

Es llamativo que el PSOE critique tanto la medida y su alcalde de Pollença y exconseller, Martí March, acabe de pedir que las viviendas que ya operan con alquiler vacacional y se acojan a la amnistía puedan seguir haciéndolo y solo se prohíba la actividad a las nuevas.

A ver, veo un cambio de criterio respecto del Partido Socialista, pero Martí no es el único. Hay otros alcaldes de izquierdas que me han pedido adherirse a los parkings disuasorios en rústico. Recuerdo además que cada Ayuntamiento tiene su autonomía para aplicarla [la amnistía]. Los alcaldes lo primero que hacen es de alcaldes, mirar por sus vecinos. Celebro el cambio de criterio, analizaremos la enmienda que ha anunciado el alcalde de Pollença con la patronal de alquiler turístico y veremos su encaje. Este Govern, quiero recordarlo, no va en contra del alquiler turístico, evidentemente del regulado y que paga impuestos. Es una actividad que ha permitido pagar muchas carreras universitarias, por ejemplo.

Presidenta, se cumple un año de su toma de posesión ¿Cuáles son las realizaciones de las que se siente más satisfecha?

Lo que más te llena de satisfacción personal es ver que cumples con aquello que has dicho que harías. Dos momentos de este año, a nivel personal: Cuando fuimos a Eivissa a conocer a los nuevos oncólogos, y ver cómo toda la plantilla estaba cubierta, y nos reunimos con familiares y asociaciones de pacientes con cáncer y les veías emocionados. Y recientemente, cuando aprobamos esta prestación inédita en las Illes Balears y pionera en España de mil euros con carácter retroactivo para los enfermos de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Fue un momento de emoción difícilmente controlable.

¿Cuáles son los dos o tres principales problemas, retos, que tenemos y que tendremos en los próximos años?

Creo que hay muchos y están muy interrelacionados. El acceso a la vivienda continúa siendo el primer problema que tienen los ciudadanos de estas islas, se ha convertido en un problema generalizado, no solo de las rentas vulnerables. El acceso a los servicios públicos en general, y la infrafinanciación que tiene esta tierra. Hay una España que se vacía, y otra que se llena; nosotros tenemos la que se llena. Somos una población de un millón y pico de habitantes, pero damos servicio a veinte millones de personas. El tercero, estamos trabajando en ello, la definición de nuestro modelo económico. De una vez por todas responder a aquella pregunta de hacia dónde vamos, y qué queremos ser de mayores.