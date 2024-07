Las líneas de tren se van a ampliar a más pueblos de Mallorca , “los proyectos están avanzados”, anuncia Marga Prohens

¿Los mallorquines tenemos dos o tres coches por familia ¿en su caso cuántos tiene? Lo pregunto por las declaraciones de la presidenta de los hoteleros, Maria Frontera, pidiendo a los residentes “un cambio de chip”.

¡Uno! [enfatiza con el dedo índice] En casa hay uno, y tiene más de diez años. Lo emplea mi marido. Creo que se tergiversaron las palabras de Maria, estoy de acuerdo en que debemos mejorar el transporte público, por los hábitos que tenemos, es una asignatura pendiente de hace muchos años. Hemos puesto buses nuevos, más líneas… pero como con la saturación, necesito los datos. Los buses van llenos, soy plenamente consciente; necesitamos más conductores, no es fácil. Haremos una ampliación de líneas ferroviarias, trabajaremos en ello, presentaremos los proyectos en la Mesa de Sostenibilidad, presupuestados realmente con el convenio ferroviario que exigiremos [a Madrid] pero también con recursos propios, para que no haya excusas de no hacerlo. Es una necesidad, es un transporte moderno, limpio y cómodo.

“Los buses van llenos, soy plenamente consciente; necesitamos más conductores, no es fácil” Marga Prohens — Presidenta del Govern

¿Van a prolongar el tren de Llevant, o hasta Alcúdia? ¿O ambos?

Tenemos diferentes proyectos sobre la mesa, los quiero presentar primero a la Mesa de Sostenibilidad y validar allí por dónde empezamos. Son grandes proyectos de mucha envergadura. Yo no presentaré power points ni inauguraré Son Dureta siete veces. Los proyectos están avanzados.

Las líderes empresariales, Frontera, Carmen Planas, Carmen Riu… le hacen el mismo caso que hacían un año atrás a Francina Armengol ¿Es fiable esta devoción?

[Ríe] Hacen su labor, entra dentro de la normalidad.

Empieza a haber voces que cuestionan la fecha elegida del próximo 21 de julio para la gran manifestación contra la masificación turística; opinan que es demasiado pronto para movilizar a mucha gente y eso beneficiará al Govern.

A ver, entiendo el malestar de la gente, lo que no comparto son [los clichés] de “estos son esto” o “aquellos son eso otro”. He abierto un canal para recibir aportaciones [contra la saturación]; todas las realizadas con datos y respeto terminarán en los grupos de trabajo. Estas manifestaciones son expresiones de malestar en contra de un modelo o de una situación, me parece irrespetuoso intentar politizarlas, que quienes han gestionado los últimos ocho años se pongan detrás de la pancarta e intenten ser los protagonistas; yo no lo haría. Lo que vimos en la protesta por el tren de Llevant, yo no lo hubiera hecho [la cúpula del PSIB-PSOE encabezó la marcha]. Son errores por falta de liderazgo.

“En otoño haremos una captación de viviendas vacías de pequeños propietarios y se les darán incentivos para sacarlos al alquiler a un precio pactado, con garantías y seguridad” Marga Prohens

Junto a la masificación, el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas de Balears. Los precios no llevan visos de bajar, y la construcción de vivienda pública es escasa y tampoco lo palía.

El problema de la vivienda o lo atacamos por tierra, mar y aire o no saldremos adelante. Las VPO son necesarias, las hay y haremos más. Con el decreto de emergencia habitacional que hemos aprobado se construirán 700 nuevos pisos a un 40% por debajo del precio de mercado. Tenemos también el build to rent, que nos proporcionará cinco mil viviendas de alquiler en colaboración con los Ayuntamientos.

Avanzo que en las próximas semanas presentaremos un programa para incentivar el alquiler seguro de pisos vacíos. Tenemos un parque muy importante de propiedades vacías. Se hará una captación en otoño, antes de fin de año, de viviendas vacías de pequeños propietarios y se les darán incentivos para sacarlos al alquiler a un precio evidentemente pactado. El Govern les proporcionará ventajas y garantía de cobro, como el pago de la renta por adelantado en uno, dos, tres pagos... y también la garantía de recuperación de la vivienda cedida, en el caso de impagos del inquilino, y sin destrozos.

La hospedería de Lluc donde nuestros abuelos pasaban la luna de miel o iban los peregrinos es ahora un hotel y apartamentos de 268 plazas expedientados por oferta ilegal. Doy por hecho que el Govern no va a cerrar un lugar tan emblemático ¿Qué solución jurídica plantea? ¿Y se mantendrá esta capacidad en medio de la Serra de Tramuntana cuando se regularice?

No puedo contestar porque desconozco la letra pequeña del expediente, que ha quedado en manos del Consell de Mallorca, y fue también quien hizo la inspección. He ofrecido que cuando se tenga claro nos podemos sentar y buscar la mejor de las soluciones para un lugar que es el corazón de Mallorca. Pero se debe cumplir con la normativa.

¿El obispo Sebastià Taltavull le ha pedido hablar del tema?

[Ríe y resopla] Sí. Hemos hablado, vamos a esperar al Consell, a ver qué pasa. La ley de Turismo de 2012 del PP ya hablaba de las hospederías en los santuarios, pero habrá que verlo bien, ahora estamos hablando por hablar.

Usted es católica, tiene varios amigos sacerdotes como Tomeu Villalonga, y otros. Con el obispo en cambio falla la sintonía. ¿Es porque Taltavull se llevaba muy bien con Armengol, o...?

Soy católica practicante, no me he escondido nunca. También he dicho que soy la presidenta de todos, piensen como piensen, amen a quien amen, recen a quien quieran o no sean religiosos. Es verdad que tengo relación de amistad con algunos capellanes desde hace muchos años, no sabía que supieras que somos muy amigos con Tomeu [ríe]. Con el obispo… Tenemos una relación cordial, institucional, dentro de la normalidad del papel que él juega como cabeza de la Iglesia de Mallorca, y yo como presidenta. No hay nada más fuera de eso.

ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DEL GOVERN, MARGA PROHENS. / Manu Mielniezuk

Este Govern está volcado con la escuela concertada. ¿Por qué Antoni Vera hace un discurso ante los camisetas verdes o la OCB de “no os preocupéis que no tocaremos el catalán”, y por detrás presiona a Escola Catòlica para que secunden la segregación lingüística impuesta por Vox, e incluso manda inspectores porque no han puesto la casilla del castellano en el formulario de matrícula?

No me constan estas presiones. En todo caso, la libre elección de lengua en la primera etapa de lectoescritura viene recogida en la ley de Normalización lingüística y el PP lo llevaba en el programa.

¿Los centros que finalmente se han sumado a la segregación lingüística [en el momento de la entrevista el Govern aún no había hecho público que eran 11] son para usted los deseables, los esperados? ¿Son muchos, son pocos?

No me había hecho este mapa mental de cuántos tenían que ser…

Si hubieran sido muchos la oposición ya vaticinaba otro TIL.

La oposición tiene menos trabajo que nosotros. No solo es el número de centros, son también los alumnos, habrá centros grandes y con muchos alumnos lo que significa que podrán elegir dentro de la normalidad. Ninguna presión.

¿Qué pasará con el remanente de la partida de 20 millones de euros, serán para obras en colegios?

No quedará ningún remanente, eso seguro, irá para otras cosas, hay muchas necesidades en Educación.

Visto en perspectiva, ¿habría sido mejor no fichar a Jaume Porsell ni a Juan Antonio Serra?

Uy, creo que no son comparables, no, no lo son. A veces puede haber errores [en los nombramientos de altos cargos], que los hay, pero se actúa con diligencia, con un elevado sentido de la responsabilidad. Ya digo, son casos diferentes, de veras.

Para aclarar de una vez este asunto ¿Usted sabía que Serra era un agresor sexual cuando le fichó Antoni Costa, o lo hizo sin informarle?

Si yo lo hubiera sabido, no lo habría aprobado nunca. Nunca.

Entonces cuando se enteró se enfadó con Costa, imagino. ¿Le perdió la confianza?

No, no me he enfadado. Me sorprendió. Le vi… es muy transparente el vicepresidente, le vi muy afectado a nivel personal, y por lo que suponía para el proyecto, para la imagen del Govern. Mi confianza es máxima. Me supo mal; pero a él le supo más. Me telefoneó, ese día cuando salió en prensa, yo no sé dónde estaba, me lo contó, me dijo que le destituía, y ya está. Tenemos que pasar página, de los errores se aprende, y estoy convencida de que Toni ha aprendido mucho de este.

En solo un año han caído una veintena o más de directores generales, aparte de ser un número elevado la mayoría ha sido por no estar al nivel de lo que se esperaba. Ocurre lo mismo con dos consellers por lo menos. ¿Va a remodelar el gabinete antes de fin de año?

¿Lo mismo con dos consellers? [sorprendida] El primer año los cambios de directores son normales, gente que se mete en política o a gestionar por primera vez y no sabe dónde se mete, todo lo que ello implica… Empezando por mí misma, tengo un nivel de exigencia muy alto, la exigencia en este Govern hace que algunas veces cueste encajar los cambios, hacerte al sitio que ocupas. Esto hace que haya habido ajustes, pero tampoco son tantos.

Veinte son muchos. Solo en la conselleria de Educación se remodeló prácticamente todo el segundo organigrama a los pocos meses.

En Educación se hizo un refuerzo en determinadas áreas, había que reforzar, sobre todo por los problemas en infraestructuras. Si el PP hubiera dejado las escuelas como se las ha encontrado Toni [Vera], algunos que hablan mucho de lengua no quiero ni pensar lo que nos hubieran dicho ¡De todo! Colegios apuntalados, niños comiendo en el patio… El conseller presentará este verano un amplio plan de infraestructuras, con muchos proyectos, en un par de semanas. [Hace una pausa] Ahora me has dejado pensando con lo de los consellers... ¿Tengo a dos en la cuerda floja...? [bromea].

Bueno, yo tengo dos en mente, tres incluso, y creo que nos pondríamos de acuerdo en los nombres. Pero da a entender que no hará una remodelación inminente, ¿no?

Inminente, no. ¡Dos consellers… No! [ríe].

