Le Pen no se juega nada entre los votantes franceses de Baleares

La candidata de Reagrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, que según indican los sondeos ha perdido la segunda vuelta de las elecciones legislativas frente a la coalición de izquierdas, no se jugaba nada entre los votantes franceses de Baleares. En este sentido, la candidata ultraderechista se había quedado fuera de las opciones a votar en la circunscripción de España, Portugal, Mónaco y Andorra al no superar el 12% durante la primera vuelta en dichos países. Por este motivo, la papeleta de Le Pen no formaba parte de las opciones que podían apoyar los franceses de Baleares.

Según ha explicado a este diario el cónsul de Francia en Mallorca, Michel Magnier, de los 4.800 ciudadanos censados, han votado 406 de forma presencial, una cifra muy similar a la de la primera vuelta (430). De estos resultados, 205 apoyos han recaído en la candidatura de Macron mientras que 170 votos han sido para el Nuevo Frente Popular, la gran coalición de izquierdas que habría ganado las elecciones.

A esto hay que sumarle un voto nulo y 30 en blanco, cuestión que podría vincularse al hecho de que en esta segunda vuelta muchas candidaturas ya no formaban parte en esta circunscripción como es el caso de Le Pen. Por otro lado, en relación al voto electrónico, desde el consulado de Francia en Mallorca todavía no tenían datos de participación.

Comicios en Francia

En Francia se vota cada cinco años en dos comicios distintos: los presidenciales, donde se escoge al presidente, y los legislativos, que se celebran justo después, y es donde se escoge la composición del Parlamento. Las elecciones presidenciales son los únicos comicios franceses en los que no se puede votar por Internet, recuerda Magnier, si bien esta modalidad penetra cada vez más en las votaciones con más participación por parte de los electores.