Entrevista a Marga Prohens: “No tengo ni el teléfono de Matas, con Cañellas sí hablamos, cuando las cosas están removidas me suele tranquilizar”

Usted estaba presente en la escena de Gabriel Le Senne. ¿Qué pensó cuando vio que rompía la foto de Aurora Picornell? ¿Qué sintió?

[Pone gesto muy serio] No, no estaba, en ese momento yo tenía una reunión con gente de UGT en otra sala. Vi el vídeo por la noche, en casa. Me pareció... ya lo he dicho, un comportamiento totalmente inadecuado en un cargo como el suyo. Creo que en mi intervención [cuando le censuró desde la tribuna, en la comparecencia posterior por la saturación turística] fui contundente.

Le Senne fue elegido con los 25 votos del PP. ¿Esos 25 votos son intocables?

Creo que lo de Le Senne ha hecho saltar todas las alarmas, pero desde hace ya tiempo el ambiente en el Parlament es poco sano. Todos -nosotros también, yo también- debemos reflexionar sobre qué imagen queremos dar los martes a la ciudadanía.

Entiendo que no se le va a remover del cargo.

Fue un episodio lamentable, no le quito hierro. Se le dijo a Vox en privado y se le dijo a él, se lo hemos dicho, y ahora corresponde bajar el nivel de tensión. Sería irresponsable que me sumara a según qué estrategia o discursos. Yo he continuado con la gestión, hoy mismo [por el martes] hemos firmado el acuerdo por el que más de 13.000 sanitarios verán aumentada su retribución después de recortes.

Estando en la oposición usted fue muy dura con Balti Picornell (Podemos) por cosas mucho menos trascendentes. ¿Diría lo mismo si un presidente del Parlament de otro partido hubiera roto por ejemplo una foto de Miguel Ángel Blanco? ¿No sería gravísimo?

Fíjate pues, nos llevamos bien con Balti. Mmmmm… No me lo he planteado [hace una pausa, junta las manos] Es que no me puedo imaginar esa actitud [de Le Senne] en un miembro del PP… En el Parlament hemos vivido momentos muy lamentables. La Mesa debe ser neutral, todos nos tenemos que sentir representados. Mauricio [Rovira] y Coia [Sugrañes, los dos miembros del PP en dicho órgano] creo que lo han demostrado. Pero en la Mesa hemos visto representantes haciendo gestos amenazantes, hacia mí misma, o a un conseller cuando interviene. No lo justifico, ni le quito hierro. Una víctima merece todo mi respeto. Todos debemos reflexionar, yo me pongo la primera.

Manu Mielniezuk

En las fotos en los pueblos, en los actos… usted ríe mucho y se la ve relajada, contenta de ser presidenta. En el Parlament en cambio es difícil encontrar una imagen suya en la que no parezca enfadada. ¿Por qué?

Creo que se tendría que diferenciar cuando debates, cuando confrontamos políticamente, de cuando se entra en lo personal. Para mí este periodo de sesiones ha sido duro, he tenido que escuchar cosas muy duras: el nombre de mi padre vinculado a la Oficina Anticorrupción ¡nada menos!; el de mi marido, evidentemente, tantas veces que ya he perdido la cuenta. He tenido que escuchar cómo se cuestionaba el proceso de estabilización [de funcionarios interinos] respecto a mi caso personal y particular... Que el presidente del Gobierno se coja cinco moscosos para reflexionar sobre el proceso judicial a su mujer, y yo tenga que oír cómo hasta se me vincula a una trama corrupta del Partido Socialista…

“Adelantar las elecciones no ha estado sobre la mesa, mientras pueda seguir cumpliendo con Vox… aunque tengo líneas rojas, por supuesto” Marga Prohens — Presidenta del Govern

¿En algún momento dentro de este primer año se planteó convocar elecciones anticipadas?

A ver, he de hacer lo imposible para cumplir con el cambio que pidieron los ciudadanos. Llevamos más del 50% del programa en un año. El cumplir marca mi día a día. Es verdad que ha habido ruido, pero hemos podido cumplir gracias al apoyo de Vox: quitar el impuesto sucesiones, gratuidad 0-3, decretos de emergencia habitacional, captación sanitarios... Tengo líneas rojas, por supuesto. Mientras pueda seguir cumpliendo, aunque nos peleemos pero tengamos muy claro lo que hay que hacer… Si no pudiera cumplir...

Entonces adelantar los comicios como le han pedido algunos de sus alcaldes ¿no ha estado sobre la mesa?

No ha sido así. Tengo un Govern en minoría, sabía que no era fácil.

El PSOE no tiene candidato ahora mismo en Balears. Esto facilita mucho las cosas al PP.

Sí y no. Creo que hay mucho ruido interesado, y me refiero al Partido Socialista. Esa política del fango, del ruido, esa sobreactuación absoluta en todo… creo que una parte corresponde a la falta de liderazgo, “vamos a hacer ruido a ver si así no se dan cuenta de lo que tenemos dentro de nuestras filas. O de lo que no tenemos”.

Vuelvo un segundo a lo que acaba de decir, las líneas rojas con Vox ¿Cuáles son?

La defensa del Estatuto de Autonomía, lo defenderé delante de quien sea, como cuando el presidente del Gobierno ataca la autonomía fiscal de las Comunidades, o amenaza con recortar la financiación porque bajamos impuestos. La defensa de la lengua propia, de la cultura propia, las competencias descentralizadas.

De todos los barones del PP que han pactado con la ultraderecha usted ha sido la única que no la ha metido dentro del Govern. Esto ha supuesto mucho ruido y tener que pagar precios altos. ¿Qué no hubiera hecho Marga Prohens de no tener que depender de sus socios?

No hay nada que suponga una traición.

Pero ¿qué peaje le ha molestado pagar más? Por ejemplo, la imposición de derogar la ley de Memoria Histórica, aunque usted no apoyó esta ley en su momento, ¿personalmente la hubiera tocado?

Tal vez… Hay cosas en las que marcamos el ritmo y el tono. En debates como la derogación de la ley de Memoria Histórica no me siento cómoda... ‘frentista’, tan polarizado, yo, Marga Prohens, no me… Ahora bien, quiero recordar que el PP apoyamos la ley de Fosas, que incluso le cambiamos el nombre por consenso, y quiero reconocer el papel que jugó Margalida Capellà [ex diputada de Més] para este acuerdo. Nosotros, este Govern, hemos recuperado 24 cuerpos que han sido devueltos a sus familias. Sin hacer una fiesta de ello, o un uso partidista [hace una pausa]. Todo el mundo tiene derecho a un entierro digno. Hemos de diferenciar una ley de la otra. Y hay una ley estatal de Memoria que está por encima.

“La oposición que hace Més es muy diferente de la del Partido Socialista, está en la estrategia del ‘cuanto peor, mejor’ y los ataques personales, que les deja muy solos” Marga Prohens

Tiene más sintonía con los dirigentes de Més per Mallorca, como Lluís Apesteguia o Jose Ferrà que con Iago Negueruela o Francina Armengol. ¿Es por un tema de feeling personal, o…?

Hay un tema de afinidad personal, con el alcalde de Esporles por ejemplo hemos compartido dos legislaturas… El tipo de oposición que hace Més es diferente; dura, defendiendo a sus votantes, pero el 90% de las preguntas que me hace Lluís los martes van sobre medidas,sobre temas ideológicos… El Partido Socialista es muy diferente, están en la estrategia del “cuanto peor, mejor” y los ataques personales, que les dejan muy solos.

Cuando se queja de que es objeto de “ataques personales” por parte de la oposición no sé si entre ellos se refiere a algunas críticas a su marido como número 2 de Cort ¿No entran en la lógica si es un cargo político como usted?. Lo digo porque usted misma tuvo fuertes rifirrafes por ejemplo con Irene Montero en el Congreso, aquel famoso “mujer sumisa” al “macho alfa” referido a Pablo Iglesias. ¿Puede ser que gobernar modere los excesos verbales de cuando se está en la oposición?

No me refiero a eso con los ataques personales. Mi pareja, mi marido, tiene un cargo político y ya se defenderá él, que es mayorcito [ríe] para defenderse. Sin duda hay excesos cuando estás en la oposición. A Javi [Bonet] le conocí haciendo política, No le he colocado yo de número dos en Palma, ni dentro del partido; él tenía su trayectoria política, y yo la mía. Yo cuando hablo de ataques personales hablo de otro nivel.

La bonificación del impuesto de sucesiones ha reconciliado aquel PP de José Ramón Bauzá con el votante de toda la vida.

Muchas cosas nos tienen que conectar. Todo lo que hacemos está votado. La eliminación del impuesto fue un eje fundamental de nuestra campaña, creo que es una medida que des del punto de vista ecocómico nos conecta con una manera de ser, con las clases medias. Más de 7.000 familias han podido heredar sin pagar ni un euro. La Administración no tiene nada que hacer con este patrimonio ganado con el esfuerzo. Lanza el mensaje de “Mallorca no se vende”, es una medida para no vender el patrimonio de los mallorquines, sino conservarlo para que pase de abuelos a padres y a hijos.

¿Qué diferencia al PP de Marga Prohens del PP de Jaume Matas o de l’amo en Biel Cañellas?

Somos una nueva generación de políticos, el cambio empezó en Eivissa, donde hicimos unos buenos resultados pese a nuestra juventud, y se han ido extendiendo. Hemos sufrido los errores de nuestro partido y hemos visto cómo se castigan electoralmente. Es bueno que hayamos estado en la oposición, allí haces autocrítica, ves errores que cometimos en las formas, por ejemplo, que no podían volver a pasar… Hemos pasado por los peores momentos y por eso podemos apreciar ahora los buenos.

¿Habla con Matas?

No [se pone seria]. No tengo ni su teléfono.

…

A mí Jaume Matas me tocó de refilón, era muy jovencita, no tuvimos contacto. Con Cañellas hablo desde el primer día. Le llamé cuando salí elegida presidenta, creo que tocaba hacerlo. Hablamos de tanto en tanto. Un día hacía una comida con sus exconsellers, lo supe y me escapé un rato del Consolat y pasé a saludarles, me contaron cómo lo veían… Cañellas tiene esa retranca tan buena ¿verdad? de poder decir lo que piensa [sonríe]. Me suele llamar cuando las cosas están removidas, y me suele tranquilizar.

Con los presupuestos ya aprobados y Vox implosionado, el PP ha hecho este año un despliegue a lo grande de banderas y alfombras LGTBI. ¿Ha sido la venganza?

No, no. No se puede utilizar ninguna bandera, y menos esta de derechos, en contra de nadie. El año pasado el 28 de junio, Día del Orgullo, fue cuando firmamos el acuerdo de gobernabilidad con Vox; estábamos en otras cosas. Este año cada institución ha decidido qué hacía y qué no. Tenemos posicionamientos diferentes en muchas cosas con Vox, somos dos partidos diferentes con programas diferentes. Vox tiene 60.000 votantes a los que yo respeto. Nunca le pediré que comulgue con mis postulados, pero sin olvidar que nosotros somos la primera fuerza y no vamos a renunciar a los nuestros.

ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DEL GOVERN, MARGA PROHENS. / Manu Mielniezuk

Ni Ayuso ni Martínez-Almeida han hecho tanta reivindicación del Orgullo. Usted comenzó la campaña con la chupa de cuero puesta de la presidenta de Madrid, pero sus políticas se alinean más con Juanma Moreno. ¿Marga Prohens puede es la tercera vía entre Ayuso y el presidente de Andalucía?

Ya no me acordaba de lo de la chupa [ríe]. Me acuerdo que había gente que me preguntaba “¿tú eres más Ayuso o más Juanma Moreno...?” Yo soy Marga Prohens, tenemos una manera de gobernar propia, por algo el PP ha sido el partido más votado, el que más se parece a los ciudadanos de Balears. Continuaré con este estilo mío, si se puede decir así: moderación, centralismo político, no hablando de polémicas que no preocupan en la calle, defendiendo esta tierra, que es muy diversa -Eivissa no tiene que ver con Mallorca, o Menorca con Formentera, esto es una riqueza-. Me siento cómoda dentro del proyecto España, reivindico un sistema de financiación justo, insularidad digna, el despliegue autonómico… Reivindico que después de un año el presidente del Gobierno se siente con la presidenta de Balears.

¿Feijóo será algún día presidente del Gobierno?

[Asertiva] Sí.

El caso Koldo comienza con el PSOE, y todavía no ha terminado, pero en el caso de Balears la Audiencia Nacional también dice que la trama presionó a este Govern del PP hasta conseguir que la reclamación quedara en nada. ¿Qué ocurrirá si se confirman estos indicios?

Este Govern no ha recibido ninguna presión. Estoy totalmente segura, lo he declarado en mi comparecencia en el Congreso [de los Diputados, durante la comisión de investigación]. Abrimos una investigación interna, hemos preguntado a todos los mandos intermedios, políticos y funcionarios, que hubieran podido tener algún papel. A mí nadie me ha llamado de una trama del Partido Socialista,ni de una empresa vinculada al Partido Socialista, faltaría más. El primer momento en que tuve conocimiento de este contrato de mascarillas fue cuando hubo las detenciones, recordemos que el Partido Socialista expulsó a su exsecretario de organización y exministro Ábalos. Comenzamos a investigar y nos encontramos con que el mismo día que yo era investida se había iniciado una reclamación. Vimos que no tenía visos de prosperar porque el anterior Govern había certificado que las mascarillas eran buenas. Costaron 3,7 millones y están en un almacén, caducadas. No se nos había informado. Procedimos a su descertificación, para que no se nos penalice con los fondos europeos. En medio año hemos hecho tres reclamaciones distintas y nos hemos personado en la Audiencia Nacional. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que quiero recuperar los 3,7 millones que corresponden a los ciudadanos. Son mascarillas fake y hay que esclarecer qué ha pasado y si alguien se aprovechó de la situación. Hay que dar todas las explicaciones, sea quien sea.

Este verano cuando se encuentre con el rey ¿le dirá que se equivocó con el título a s’Acadèmi Baléà?

[Ríe] Este verano espero ver al rey y ver al presidente del Gobierno, porque si viene a Marivent a hacer un despacho le diré que yo estaré aquí, en el Consolat, que está muy cerca de Marivent o de la Almudaina, y les esperaré con la agenda balear: tren, insularidad digna, convenio de carreteras, falta de profesionales sanitarios, inmigración, ahora que se habla tanto de ello… Y espero una relación normal y no este castigo constante a los ciudadanos por “haber votado mal”, según el Partido Socialista. Es un honor recibir en esta tierra a los Reyes, y yo no voy a ser como otros que divulgan el contenido de las audiencias, que son privadas, con el rey. En esta polémica que me habla ya hemos manifestado que para hacer estas cosas lo habitual es que el Govern sea consultado por la Casa Real; nos sorprendió que en este caso no se nos pidiera nuestro parecer.

Suscríbete para seguir leyendo