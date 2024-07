Las Drag Queens, un instrumento turístico más de Mallorca

«Las artistas drag acaban siendo instrumentalizadas para finalidades turísticas, saben que si no adaptan su espectáculo a los extranjeros no pueden vivir de esto en Balears». Cuando se habla del turismo como principal industria económica de las islas y la masificación negativa que este hecho ha conllevado, los ciudadanos tienden a denunciar el colapso que sufren en las carreteras o la dificultad para acceder a determinadas playas.

No obstante, la saturación también afecta de lleno al panorama artístico y musical del archipiélago, especialmente en espectáculos como los de Drag Queen, con una larga trayectoria en la escenografía de Balears. Así lo explica Pedro Jesús López, un joven que ha presentado su Trabajo de Final de Grado de Musicología basado en la escena drag y su evolución histórica en Mallorca, incidiendo en el apartado turístico.

De esta forma, el origen del transformismo, concepto que después evolucionará hacia al travestismo y al de Drag Queen que se conoce actualmente, se sitúa a finales del siglo XIX-principios del XX, cuando varios teatros de Palma incluían muchos números de variedades. Una serie de actuaciones donde los actores se transformaban en muchos personajes, tanto masculinos como femeninos, y donde el artista italiano Leopoldo Fregoli causó gran impacto en Mallorca. Dichos shows se celebraban en el antiguo Teatro Lírico y el Principal. «Antes del inicio de la Guerra Civil había mucha programación y compañías de fuera que venían para hacer estos espectáculos», detalla el estudiante.

Sin embargo, con la llegada de la dictadura franquista, la censura se abre paso y afecta a la mayoría de este tipo de actuaciones, quedando relegadas a la clandestinidad. «Hubo gran espíritu de resiliencia», expresa López en su análisis, haciendo hincapié en que es a partir de esta etapa cuando los shows de Drag Queen destacan por su finalidad divulgativa y reivindicativa con el colectivo gay. «A partir de aquí hay más conexión con la necesidad de visibilizar al colectivo porque ven que este espectáculo, que antes era aceptado, ya no encajaba con los valores del régimen».

A partir de finales de los años 60, coincidiendo con la etapa final de la dictadura y la apertura de Mallorca hacia el modelo turístico, empiezan a recuperarse el modelo de número transformista destacando el artista Jimmy Showman (Jaume Horrach Lillo), pionero del transformismo y el cabaret. Amigo de Sara Montiel, con la que giró por la España de la Transición, Jimmy Showman triunfó en históricos locales, algunos ya desaparecidos, como la sala Tiffanys, el Teatro Alcázar de Madrid, Jack el Negro, el Casino de Mallorca o Titos. Asimismo, durante el periodo de transición democrática hay cierta decadencia de este género pero resurge en los años 90 con figuras como Vivian Caoba. En esta etapa se pone de moda la imagen de Drag Queen más internacional que ha perdurado hasta el momento.

Impacto del turismo

En el análisis histórico de la escena drag en Mallorca, uno de los aspectos fundamentales es el impacto del turismo sobre la misma. López destaca que uno de los elementos donde se aprecia esta huella es en la estacionalidad, existiendo muchos más espectáculos en verano que es cuando hay más público. Pero donde más se detecta que estos shows se han convertido en un instrumento turístico en Balears es en el tipo de espectáculo que producen, especialmente destinado a los visitantes. «Hay artistas que se interesan por repertorios tradicionales pero tienen que adaptar su espectáculo a los gustos más internacionales, incluyendo canciones mas pop. El turismo afecta a que no haya una conexión más local», defiende el autor del trabajo.

De hecho, López argumenta que en los propios locales se encuentran mapas turísticos vinculados al colectivo LGTBI que promocionan estos espectáculos o publicidad en redes sociales directamente en inglés. Un hecho que, según explica el joven, afecta a crear una escena drag en catalán, que ha existido y ahora casi no se percibe en las islas. «Al final, las artistas drags acaban instrumentalizadas para finalidades turísticas. Yo no culpo a los artistas, se han encontrado que el turismo acaba afectando a su repertorio y ven que si no acaban actuando para los visitantes no pueden vivir de esto», afirma el estudiante.

Contraescena

A pesar de que la actual escena de las Drag Queens en Mallorca está enfocada en gran medida hacia el turismo, también existe una contraescena con artistas que intentan alejarse de la imagen de promoción de las islas y buscan desarrollar un show con mayor arraigo en lo local. En este sentido, se destaca a Sor Estiercol como una de las personas que apuesta por este espacio contraturístico en verbenas de pueblo como puedan ser El Cosso de Felanitx o El Much en Sineu.

Por otro lado, en relación al número de locales que actualmente ofrecen espectátulo de Drag Queen de forma más habitual es el The 2. Anteriormente también estaba el Status Cabaret en la zona de Gomila pero cerró definitivamente el verano pasado. Ante esta situación, la mayoría de estos números se producen en fiestas temáticas o en restaurantes donde los artistas se desplazan. «Con el tiempo, ahora las Drag Queens son más visibles, no causan tanto espanto como antes. Su imagen se ha globalizado», concluye López, quien afirma que a través de este trabajo ha descubierto cómo el apartado turístico ha acabado afectando a la escena artística.

