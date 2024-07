Llorenç Galmés: «Tenemos que reducir el número de vehículos que circulan por Mallorca»

Presidente del Consell de Mallorca. Cumple su primer año al frente de la institución insular después de pasar cuatro años como portavoz del PP en la oposición. Fue alcalde de Santanyí durante seis años (2013-2019). En su despacho tiene en un lugar destacado dos fotografías: una con el rey Felipe VI y otra, junto al Papa Francisco. Reivindica la eliminación de los 80 kilómetros por hora en la Vía de Cintura, la amnistía urbanística en suelo rústico y poner límites al turismo: «No queremos un aumento de turistas».

¿Cómo valora su primer año como presidente?

Muy positivo. Después de un año de gestión estamos muy satisfechos con las iniciativas. Por un lado estamos haciendo frente a los problemas heredados y por el otro damos soluciones a los problemas reales de la gente. Tenemos un pacto sólido y estable con Vox que cumple con la palabra dada. Firmamos un acuerdo de gobierno de 185 propuestas y que, a día de hoy, ya hemos ejecutado más del 60 por ciento. El cambio ya ha llegado.

¿Limitará la entrada de vehículos a Mallorca?

En estos momentos no descartamos ninguna posibilidad. Ya hemos anunciado que en septiembre tendremos el resultado del estudio de carga porque por desgracia no se comenzó en la pasada legislatura. Cuando tengamos la radiografía de la capacidad de vehículos que tienen nuestras carreteras, y sobre todo del número de vehículos que circulan, tomaremos las medidas valientes y contundentes para arreglar el grave problema que sufren a diario miles de mallorquines con los atascos, también para dar fluidez y garantizar la seguridad cuando circulan por nuestras carreteras.

Reivindica la eliminación de la limitación de 80 kilómetros por hora en la Vía de Cintura.

Estamos muy contentos. Los tres objetivos que habían puesto para la limitación no se cumplían: no reducía los accidentes, el ruido ni los efectos climáticos. Ahora pueden circular a 100 km/h con total tranquilidad. Por otro lado, hemos hecho un frente común con el Govern para exigir el convenio ferroviario a Madrid porque es una injusticia que otros lo tenga y nosotros no. Y también estamos invirtiendo más de 53 millones en arreglar los puntos negros de las carreteras, así como el plan de accesos a Palma para solucionar los problemas de inseguridad y atascos en algunos puntos, con el tramo 1 como ejemplo más importante, que es un proyecto sostenible y respetuosos con el medio ambiente porque contempla un aparcamiento de 500 plazas disuasorio y viales cívicos, además de tener un kilómetro soterrado.

Uno de sus lemas de campaña fue ‘Desatascar Mallorca’, pero la isla sigue atascada. Ahora que gobiernan, ¿la realidad es más compleja de lo que parecía?

De un día para otro no se pueden arreglar los problemas, y menos después de ocho años de parálisis. Estamos intentando desatascar Mallorca, dar seguridad y fluidez. Pero en las anteriores legislatura no se ejecutaron mejoras de las carreteras ni ningún gran proyecto como el tramo 1. Además impulsaron chapuzas como el carril bus VAO sin escuchar las necesidades que tienen los diferentes alcaldes, sobre todo al eliminar rondas en lugar de crearlas. La situación heredada es complicada y difícil de afrontar.

La presidenta de los hoteleros de Mallorca pidió a los residentes un «cambio de chip» respecto a la movilidad y que se reduzca el uso del vehículo privado. ¿Comparte este planteamiento?

Nosotros apostamos por mejorar el transporte público, y trabajamos con el Govern para hacerlo posible. Es fundamental para reducir el número de atascos o colapsos que pueda haber. Debe ser una alternativa real al transporte privado. Durante los últimos ocho años no se ha construido ni un metro más de vía de tren y nosotros reivindicamos ante Madrid el convenio ferroviario. Todo ello junto a un plan de aparcamientos disuasorios para toda la isla. Apostamos por una movilidad más sostenible, pero tenemos que intentar reducir el número de vehículos que circulan por nuestras carreteras.

El Consell reducirá la asistencia a ferias turísticas porque «Mallorca no necesita ir a buscar más turistas», pero hace unas semanas participó en una gran convención en Oriente Medio para atraer nuevos visitantes. ¿No es contradictorio?

No. Ni una contradicción. Desde el principio apostamos por un turismo responsable. Queremos que los turistas sean conscientes del valor patrimonial, cultural y medio ambiental de la isla que nos diferencian de las demás destinaciones. Por eso contratamos a Andy Stalman, uno de los mejores expertos del mundo para reestructurar la marca Mallorca. No queremos un aumento de turistas, sino que vengan visitantes de calidad. Seguiremos yendo a las principales ferias aunque hemos anunciado una reducción del 70 por ciento desde 2019, pero no para promocionar el sol y playa como siempre, sino para dar un valor diferencial a esta tierra. Todo ello acompañado de una lucha contra la oferta ilegal. Hemos doblado las inspecciones, pasando de 500 a 1000. Hemos puesto más personas a tramitar los expedientes porque nos encontramos más de 3.000 expedientes dentro de cajas pendientes de resolver. También hemos reducido el tiempo para actuar contra el alquiler turístico ilegal porque pone en peligro la marca Mallorca como destinación al provocar unas externalidades negativas muy importantes, además de ser una competencia desleal con todas las personas que cumplen todos los requisitos que marca la ley.

Usted aseguró que recuperaría la bolsa de plazas turísticas, pero ha habido un cambio drástico en las últimas semanas.

Cuando existe un sentimiento unánime por parte de la sociedad, los políticos no nos podemos poner de perfil y tenemos que actuar de manera contundente. Por primera vez se ha reducido el techo de plazas turísticas que aprobó la izquierda. Queremos que no haya ningún crecimiento, porque la moratoria de la izquierda fue 'fake' ya que, desde el anuncio, se han dado más de 3.000 nuevas plazas turísticas en Mallorca. Modificaremos el PIAT para que así sea. Queremos mejorar la convivencia entre el residente y el turista porque el Pacto, con sus más de 90.000 nuevas plazas, lo ha puesto en peligro. Y, sobre todo, han puesto en riesgo la principal industria económica de la isla.

La manifestación masiva del pasado mayo les ha hecho cambiar de posición?

Govern y Consell ya nos habíamos adelantado a cualquier tipo de denuncia que se había hecho previamente a la manifestación. Una manifestación que demuestran la voluntad del pueblo de Mallorca. Tengo máximo respeto por todos los que se manifestaron, siempre que se haga de manera respetuosa, pero la hoja de ruta la iniciamos antes. La sociedad podrá decir qué futuro quiere para las islas en materia turística.

¿Por qué han dado luz verde a la amnistía urbanística en suelo rústico?

Era una petición de alcaldes, regidores y particulares. Nos pedían que se diera una solución real a un problema que tenían. Los ayuntamientos tenían edificaciones en una situación alegal, no las podían tirar abajo y los propietarios no podían reformarla si tenían alguna necesidad. Hemos querido dar la máxima celeridad. Venimos a dar soluciones reales, no a crear más problemas. Damos seguridad jurídica y agilidad administrativa.

La oposición critica que esto es recompensar a los que actuaron mal y envía un mal mensaje a quienes lo hicieron bien. Además denuncian que se revalorizarán las propiedades en suelo rústico.

Esto no va ni de ricos ni de pobres. Hay personas de derechas, de centro, de izquierdas, de todos los partidos políticos. Ahora tendrán la oportunidad de regularizar una edificación en suelo rústico. A la izquierda le diría que el mayor crecimiento urbanístico ha coincidido con sus legislaturas, autorizando prácticamente una licencia para día. Son los mayores destructores del territorio de la historia de Mallorca por el miedo que transmitieron a los ciudadanos. Los mallorquines que podían, frente a los anuncios del Pacto, edificaban. Y los que no podían, vendían a los extranjeros y adelantaban la edificación de las próximas décadas. Nosotros queremos dar estabilidad. Esto no va de destruir el territorio.

Hace unas semanas el PP apoyó una moción que pedía a Felipe VI que rectificara y se disculpara por dar el título de real a la Academi de sa Llengo Baléà. ¿Se arrepiente?

Nosotros continuamos con la misma posición y no entraremos en debates estériles. Defendemos lo que dice el Estatut de Autonomia en la que se establece que la lengua propia es el catalán, con la modalidad de la isla de Mallorca.

La intención de Vox es eliminar todas las entidades catalanistas. ¿Tiene líneas rojas?

Después de un año se ha demostrado que estamos muy orgullosos de tener dos lenguas porque es una riqueza. Tenemos que quererlas y defenderlas. Hemos creado los premios literarios en castellano para abrir la cultura a todo el mundo y continuamos defendiendo la lengua propia con 200.000 euros para su fomento o ayudas para rotular en catalán. No ha habido ningún retroceso ni paso atrás.

¿En qué beneficia la liberalización de la ITV?

Es un servicio totalmente complementario al público para reducir la espera y dar una alternativa. Al entrar nos encontramos con una lista de espera de más de seis meses para pasar la revisión. La más larga de toda España. El exconseller Iván Sevillano, dos días antes de tomar posesión, envió un correo a la empresa que gestionaba la ITV móvil de Calvià porque no quería prorrogar el contrato. Esto hubiera supuesto 6.000 citas menos al mes. Además, el nuevo contrato para todas las estaciones de Mallorca se tenía que haber acabado en 2022 y en julio de 2023 no estaba preparado. Tuvimos que hacer un plan de choque para reducir la lista de espera y, a día de hoy, ya estamos a la mitad.

Suscríbete para seguir leyendo