El TSJIB desestima la suspensión cautelar del plan de segregación lingüística en las aulas

El Tribunal Superior de Justicia de les Islas Baleares (TSJIB) ha desestimado la suspensión cautelar del plan de segregación lingüística que se aplicará en algunos centros a partir del próximo curso. Así, un grupo de docentes y madres habían solicitado frenar dicha iniciativa al considerar que "se crearán situaciones de desigualdades entre centros y alumnos, a las que se separarán en grupos diferenciados, según la lengua elegida, y se favorecerá una distribución no equitativa de los recursos públicos".

No obstante, la Sala de lo Contencioso ha denegado la medida al considerar que se trata de un plan piloto, por lo que no afectaría a una segregación lingüística . "Si el punto de partida es que la decisión de asumir el plan piloto es una decisión libre y voluntaria tanto para los centros educativos, como para los padres de los alumnos, que libremente elegirán para sus hijos la lengua de aprendizaje en determinadas materias, no puede afirmarse que la segregación por razón de lengua provoque a los recurrentes la pérdida de la finalidad del recurso y un perjuicio irreparable», determina el auto.

Vera responde a las críticas de Vox

Por su parte, el conseller de Educación, Antoni Vera, ha respondido a las críticas lanzadas desde Vox después de que el plan haya fracasado con solo 11 centros adscritos de los más de 300 que hay en Balears. En este sentido, los socios ultraderechistas acusaron al Govern de falta de compromiso a la hora de aplicar la medida. Una valoración que Vera ha tildado de "subjetiva", asegurando que el Ejecutivo ha cumplido con el acuerdo que firmaron entre ambas formaciones.

"Hemos trabajado mucho para presentar el plan piloto, todo va según habíamos acordado. Respeto que nuestros socios tengan esta percepción pero puedo asegurar que la Conselleria ha estado implicada al 100% con este plan", defiende Vera.