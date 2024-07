Un panal de avispas germánicas en Mallorca: «Temíamos que nuestros familiares resultaran heridos»

El pasado fin de semana dos vecinos de Son Rapinya se encontraron un panal de avispas germánicas (Vespula germanica) en uno de los setos que separan las dos propiedades, llevando a las familias afectadas a buscar una solución.

«Durante el fin de semana, notamos una gran cantidad de avispas en el jardín. El seto donde se encontraba no nos pertenece y sobresale de la casa contigua, así que ambas familias decidimos llamar a emergencias para saber qué debíamos hacer», explica una de las vecinas afectadas, que ha preferido mantener su anonimato.

«Estábamos muy preocupados porque mi familia nos visita con frecuencia y temíamos que pudieran resultar heridos. A mí me picaron y he estado tres días con la zona muy hinchada, aunque ahora ya estoy mejor», añade con alivio.

Miguel Ángel Miranda catedrático de Zoología e investigador del INAGEA, explica que este tipo de avispa no es invasora, pero forma panales muy grandes. «Aunque no representan peligro si se les evita y no se perturba su panal, tienden a defenderse y picarán cuando se sientan amenazadas. Estas avispas tienen la peculiaridad de construir nidos considerablemente grandes, preferentemente en el suelo y lejos de la presencia humana. Sin embargo, cuando se establecen en áreas urbanas, es necesario eliminarlas», indica Miranda.

Los Bomberos de Palma acudieron inicialmente para evaluar la situación y determinar el mejor enfoque para abordar el problema. «En total estuvieron tres días hasta que quitaron el avispero», indica la vecina.

Al segundo día regresaron con equipos especializados para evitar las picaduras. Según los bomberos de Palma, comenzaron a cortar las ramas del seto para alcanzar el panal, revelando su impresionante tamaño: el avispero medía un metro cuadrado y estaba más profundo de lo que inicialmente parecía entre los setos.

«Los bomberos recibieron varias picaduras, aunque iban vestidos con trajes especiales, no se libraron. Se notaba que las avispas estaban súper rabiosas. Al tercer día volvieron y quemaron el panal con unas mangueras», comenta la vecina. «Ahora estamos esperando a que Emaya venga a recoger los restos del seto, y debemos estar alerta por si las avispas no se llegan a ir del todo», añade.

«Cuando alguien encuentra un enjambre así de grande hay que llamar al 112» Bomberos de Palma

Aunque Miguel Ángel Miranda indica que es poco probable que las avispas vuelvan. «Las futuras reinas han sido eliminadas entonces es poco probable que vuelvan a crear ahí el panal» subraya.

Ante situaciones similares, es fundamental saber cómo proceder. «Cuando alguien encuentra un enjambre así de grande lo primero que tiene que hacer es llamar al 112. Ellos nos derivan la llamada y pedimos que siempre que sea posible nos manden una foto para determinar que tipo de enjambre es. Si se trata de abejas, contactamos a un apicultor para que las traslade y sobrevivan tantas como sea posible. Si son avispas, consultamos con medio ambiente para recibir instrucciones. En el caso de especies invasoras o si son un peligro para las personas por estar en zonas urbanas, procedemos a eliminarlas», explican los bomberos.

«Fue difícil eliminar el enjambre, estaba muy incrustado en el seto y tuvimos que ir con mucho cuidado ya que enseguida te picaban, probamos primero con el insecticida pero al estar tan rabiosas al final tuvimos que quemarlo», finalizan los bomberos.

