Marc Franco, la tercera mejor nota de acceso a la Universidad en Balears (9.78): "Es un curso muy intenso, pero tienes que encontrar tiempo para poder vivir"

El mallorquín Marc Franco fue el alumno que consiguió este año en Balears la tercera mejor nota de acceso a la universidad. El estudiante del colegio Madre Alberta de Palma sacó un 9.78 después de haber obtenido un 9.7 de Bachillerato y un 9,9 en la selectividad, siendo el balear que saco más nota en la PBAU.

Los estudiantes con las mejores notas de acceso a la Universidad el 2024 fueron recibidos en el Consolat de Mar por el Rector de la UIB, Jaume Carot, y la presidenta del Govern, Marga Prohens. Tras finalizar el acto atendieron a los medios de comunicación.

El estudiante Marc Franco, el cual hizo la modalidad de Ciencias y tecnologías, se llevó una grata sorpresa al descubrir la nota: "No me lo esperaba, cuando vi la nota no me creía que fuera la mía", explicaba. Al joven le pilló la noticia "de camino a Illetes con unos amigos", momento en el cual se "montó una fiesta por mí".

El joven destacó la "constancia" como el elemento más importante para llegar a sacar tan buena nota. No obstante, Franco también incide en la importancia de descansar y desconectar de los exámenes: "Se tiene que descansar, hacer deporte, quedar con los amigos... Es un curso muy intenso, pero tiene que haber tiempo para poder vivir", explica.

El muchacho explicó que "no tenía nervios para la selectividad", ya que iba "muy tranquilo" al haber estudiado durante todo el año: "Lo importante es estar todo el curso sin parar, estudiar con constancia y llevarlo preparado. Porque entre el curso y la selectividad es muy complicado estudiar algo nuevo", sentencia Franco.

Los nervios que no tuvo en la selectividad los tiene ahora el joven antes de entrar en la universidad: "Estoy bastante nervioso por esta nueva etapa, pero a la vez muy ilusionado y contento", señala el joven. Marc Franco irá a la Universitat de Barcelona si le "llega la nota" a estudiar informática. Aunque aún no sabe de qué quiere trabajar en un futuro.

En el acto del Consolat de Mar, los mejores estudiantes de las Balears recibieron una foto conmemorativa de las manos de la presidenta del Govern.

Carmen María Jiménez con un 9.76 de nota de acceso sacó la mejor nota de Eivissa, mientras que Natalia Yarema con un 9.49 tuvo la mejor nota de Menorca. Por su parte, la mejor nota de Formentera fue de Pau Costa Tur con un 8.78.