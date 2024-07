Gabriel Escarrer: “Las manifestaciones se usan como imagen de que el turista no es bienvenido, es lo peor que nos puede pasar”

“No podemos estar ajenos a las demandas de los ciudadanos”, ha reconocido este miércoles Gabriel Escarrer al enumerar las ilegalidades y el intrusismo presente en el sector turístico, “no solo en le alquiler turístico”. El presidente de Exceltur ha destacado la aportación del turismo a las arcas españolas en una rueda de prensa en la que se ha presentando un manifiesto por un turismo “con propósito, responsable, inclusivo y regenerativo”. Ante las manifestaciones contra la masificación turística dice que “no ayudan” al dar la imagen de que “el turista no es bienvenido. Es lo peor que nos podía pasar".

El consejero delegado de Meliá, hoy en calidad de líder del lobby Exceltur, y con el apoyo de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, presente en el acto, ha transmitido que los empresarios están recogiendo el guante ante la pléyade de protestas contra el exceso de turismo. “Tenemos que tener presente a la ciudadanía para hacer un turismo mucho más amigable”, ha señalado en la presentación del manifiesto de los empresarios que recoge 80 propuestas.

Escarrer ha defendido un turismo de calidad, “que no quiere decir solo cinco estrellas ni mucho menos”. Exige erradicar el turismo de excesos y los viajes de estudios, “que no tienen nada de estudios”, en un claro guiño a los que acoge cada año Mallorca.

Preguntado sobre las protestas ciudadanas que se extienden por los destinos más masificados, en Palma habrá otra el 21 de julio, el hotelero dice que “definitivamente estas manifestaciones no ayudan” a la imagen de España. “Algunos tabloides sensacionalistas de determinados mercados emisores dan la percepción y la imagen de que el turista no es bienvenido. Eso es lo peor que nos puede pasar”, reconoce.

"Parches" de políticos

“Esas manifestaciones ayudan a la sensibilidad y lo único que hacen es que en muchos casos los políticos en determinadas comunidades autónomas se muevan tomando posturas que a veces no es cuál es el modelo turístico que queremos, qué es lo que queremos ser de mayor, si no vamos a poner ciertos parches para contener el problema”, ha continuado Escarrer. Cabe recordar que en Baleares la presidenta Margalida Prohens ha puesto en marcha en mayo un pacto por la sostenibilidad ante la saturación turística. “Definitivamente estas manifestaciones no ayudan para nada”, insiste el mallorquín.

En la rueda de prensa, celebrada en Madrid, Escarrer ha mostrado el hartazgo ante “algo tan obvio como combatir la ilegalidad” en el sector . “Seguimos cada verano”, critica, con taxis piratas, fiestas en barcos o guías turísticos no cualificados. “El 90 % de las viviendas de uso turístico que se comercializan en las plataformas son ilegales. Es algo obvio”, asegura. Están rentando competitividad y dan mala imagen. Hay que combatirlo de inmediato”, exige.

Por su parte, José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, ha lamentado que las plataformas “se niegan a colaborar” en la erradicación de la oferta ilegal y siguen subiéndolo “a sus escaparates”.

El lobby que lidera Escarrer ha presentado su Manifiesto por un turismo con propósito, responsable, inclusivo y regenerativo, en el que recogen “los principios básicos para poder avanzar hacia el turismo que todos queremos”, sostiene la organización que aglutina a una treintena de grandes empresas del sector. Aborda desafíos a los que se enfrenta el turismo en España y expresa “el compromiso de Exceltur de servir de detonante para asumir y trasladar un sentimiento de responsabilidad empresarial, compartido y respaldado por las asociaciones nacionales de los principales subsectores turísticos en España, con el fin de ser parte activa del proceso de reflexión abierto y abordar sin dilación los nuevos modelos de turismo más sostenibles”. Los empresarios vuelven a reclamar un pacto de Estado por el turismo.

Además, se ha presentado la campaña Turismo Bien. Se trata de una marca bajo la cual se desarrollarán diversas iniciativas con el fin de movilizar y procurar las mayores adhesiones de todos los agentes públicos y privados españoles de la cadena de valor del turismo para promover un turismo más sostenible y “más cercano a los anhelos ciudadanos, desde el mayor respeto por el entorno y sus valores identitarios”.

El manifiesto parte con el apoyo de cinco patronales del sector: CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos), CEAV (Confederación Española de Agencias de Viajes), Hostelería de España, ALA (Asociación de Líneas Aéreas) y Feneval (Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos Con y Sin Conductor).

Entre los empresarios que estaban apoyando las propuestas de Exceltur se encontraban el presidente de Baleària, Adolfo Utor, o el CEO de OK Mobility, Othman Kthiri.