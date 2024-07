Solo un 27'3% de los ciudadanos de Baleares usan siempre el catalán en el ámbito familiar

Plataforma per la Llengua ha dado a conocer hoy el InformeCat 2024, el informe que valora el estado y la evolución de la lengua catalana basándose en 50 datos recopilados durante el año pasado. La entidad evalúa con detenimiento la coyuntura del catalán en todos los territorios de su dominio lingüístico. En Baleares los datos no son muy esperanzadores. Tan solo el 27'3% de los ciudadanos en Baleares usan siempre el catalán en el ámbito familiar, mientras que el 54'2 % de sus habitantes hablan siempre en castellano con la familia. Por otro lado, en la selectividad de 2023, en el archipiélago el 67'8% de los exámenes fueron respondidos en catalán. En Mallorca bajó ligeramente hasta el 67'6%. No obstante, cabe poner el foco en el fuerte contraste entre Palma y el resto de la isla. Los centros de Palma reunieron a un 52'1% de alumnos que eligieron el catalán como opción para realizar sus exámenes de acceso a la universidad. En el resto de la isla, esta cifra subió exponencialmente y alcanzó el 86'5%.

Incremento en internet y redes

El catalán ha incrementado su presencia en internet y redes pese a que su uso social sigue disminuyendo. El ámbito digital es uno de los sectores donde la lengua catalana ha logrado incrementar su presencia en el último año. Algunos datos que avalan esta conclusión es que la lengua catalana ocupa el puesto 35 entre las lenguas más utilizadas en internet. Google Maps ha incorporado el catalán dieciocho años después de su lanzamiento. En la Wikipedia, el catalán es la cuarta lengua en calidad y extensión, basándose en los diez mil artículos considerados esenciales por la propia página web. Asimismo, las principales plataformas de reproducción de vídeo también han incrementado su catálogo en catalán. En concreto, ha sido HBO Max la que más ha crecido, con un aumento del 2.900 %, seguida de Netflix (109'8 %), Prime Video (74'1 %) y Apple TV (45 %).

Plataforma per la Llengua, a través de todas las conclusiones publicadas en su informe, concluye que el catalán se encuentra en fase de emergencia lingüística, pero sin estar cerca de la desaparición. Sus principales fortalezas son la fuerte vinculación con la comunidad política y el sentimiento de pertenencia de su comunidad. Para solventar el retroceso en su uso social, la organización afirma que es clave concienciar a la población de la importancia de no cambiar del catalán al castellano y garantizar el cumplimiento de las leyes que velan por la supervivencia de la lengua.

La organización también destaca algunos datos positivos que pronostican un futuro para el catalán. El primer ámbito en que la lengua ha mejorado es en su oficialidad y reconocimiento. En 2023 el apoyo a la oficialidad del catalán en la UE es del 81'4%, casi veinte puntos más que en 2022. Además, el catalán también ha logrado ser reconocido en el Congreso de los Diputados tras dos siglos de exclusión.