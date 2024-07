La jueza vuelve a rechazar unir los concursos de las sociedades de Matthias Kühn

El magnate germano Matthias Kühn, marido de Norma Duval, vuelve a imponerse frente a Hacienda. Una jueza de Palma ha rechazado por segunda vez agrupar los concursos de las sociedades del famoso empresario inmobiliario, así como consolidar las masas, como había solicitado el fisco a raíz de la indemnización de casi 96 millones de euros por la desclasificación de la urbanización de Muleta, en el Port de Sóller, que debe recibir una de estas empresas, Birdie Son Vida SL, propietaria de los terrenos y detrás de la cual figuran dos hijos de Kühn.

El Govern balear ya consignó los 95,9 millones tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre Muleta.

Ahora, el juzgado de lo mercantil número 1 de Palma, encargado de los concursos de acreedores del Grupo Kühn, ha desestimado los recursos de reposición interpuestos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y la Agencia Tributaria de les Illes Balears (ATIB), que de nuevo habían pedido acumular los procedimientos concursales con consolidación de masas.

La ATIB alegaba que las sociedades forman parte de un mismo grupo empresarial y que procede agrupar los concursos “en interés de los acreedores” del grupo empresarial implicado. Además, subrayaba que estamos ante circunstancias excepcionales, siendo una cuestión de voluntad y justicia considerar “indicios evidentes de confusión patrimonial entre las empresas del grupo Kühn”.

Por su parte, la AEAT iba en la misma línea que la ATIB al manifestar que el beneficio del concursado difícilmente puede prevalecer sobre la protección del derecho de los acreedores. En relación con la consolidación, consideraba que debe prevalecer el reiterado bien protegido. Y también se refería a la justicia material al señalar que la sociedad del grupo que va a recibir la indemnización millonaria pertenece a otra sociedad cuyos socios son los hijos de Matthias Kühn, “persona que encabeza el grupo empresarial”.

Mientras, las representaciones procesales de las sociedades en concurso impugnaron los recursos de reposición de Hacienda y se opusieron a la acumulación de los procedimientos y a la consolidación de masas.

No procede acumular los concursos

La jueza destaca que, examinadas las actuaciones, la parte recurrente no alega que se haya incurrido en alguna infracción ni aporta nuevos motivos para reconsiderar la decisión adoptada en mayo de 2024. Según el auto, con arreglo a la normativa y jurisprudencia aplicable no puede tener acogida la acumulación de los concursos en aras de proteger el bien jurídico encarnado en los legítimos derechos de cobro de los acreedores del grupo empresarial al que pertenece la sociedad que va a recibir el ingreso millonario por la desclasificación de la urbanización de Muleta.

El juzgado de lo mercantil concluye que, en atención a la jurisprudencia en supuestos semejantes, lo interesado “no puede adoptarse toda vez que el único fundamento que podría dar lugar a que se acordase la acumulación, en un momento tardío aunque no extemporáneo, es conseguir una consolidación de masas que recordemos goza de carácter excepcional, tal y como establece la propia legislación, y requiere de un entrelazamiento patrimonial complejo que en el supuesto de autos no concurre”.

Se alega por la ATIB como indicios evidentes de confusión patrimonial existente entre las empresas del Grupo Kühn la utilización de los mismos recursos humanos y materiales, misma sede, operaciones financieras cruzadas y una clara dirección única, no siendo estos elementos suficientes para considerar la pretendida confusión, concluye la jueza. Su excepcionalidad requiere de la concurrencia de este elemento objetivo de imposible o difícil deslinde de titularidad tanto de activos como de pasivos. “Elemento que no ha quedado acreditado y que menos aun puede mantenerse únicamente en base a los indicios alegados por la agencia tributaria autonómica”, añade la jueza.

Por último, el auto recuerda que la justicia material alegada “solo puede tener cabida cuando lo interesado se ajusta a lo previsto en el ordenamiento jurídico, cosa que en el presente no acontece”. Por todo ello, desestima los recursos de Hacienda y confirma que los procedimientos concursales sigan tramitándose como hasta ahora, por separado. La mayoría de ellos ya están conclusos o en la fase final de liquidación.

De forma paralela, un juzgado de instrucción de Palma investiga al magnate alemán desde principios de año por presunto alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible, tras la querella de la Fiscalía Anticorrupción de Balears, en la que también figuran sus dos hijos y su esposa, la famosa vedette Norma Duval. Se indaga un entramado societario que presuntamente adeuda a la Agencia Tributaria más de trece millones de euros.

