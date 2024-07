Govern y sindicatos firman un acuerdo para reconocer la carrera profesional a todo el personal sanitario

El Govern y la representación sindical de los diferentes sanitarios que trabajan en Baleares han firmado esta mañana lo que se ha calificado de “acuerdo histórico”. Se firmó el documento por el que se reconoce a todos los sanitarios de las islas, en especial a los estatutarios que dependen del servicio de salud, el derecho a cobrar el denominado complemento de la carrera profesional. Este acuerdo va a beneficiar a casi 11.000 trabajadores sanitarios de las islas y supone un coste económico, que saldrá de los presupuestos autonómicos, de 190 millones de euros. De esta cantidad, 150 millones corresponden a los atrasos, ya que el Govern reconoce el derecho a cobrar este complemento profesional desde el año 2018. El resto de 40 millones será la actualización de este gasto.

La firma de este acuerdo ha sido presidida por Marga Prohens, con la presencia de la consellera de Sanidad, Manuela García y el conseller de Economía, Antoni Costa. Por parte del Ejecutivo, el documento del acuerdo fue firmado por el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña y Antoni Mesquida, director general de Función Pública.

Al acto que escenificaba el acuerdo también acudieron los representantes sindicales que han negociado este acuerdo. Se trata de Jorge Tera, del sindicato de enfermería; Miguel Lázaro, del sindicato médico Simebal; Luis Apolinar, del CSIF; Alejandro Juan, del sindicato USAE; Miguel Ángel Romero, de UGT y Miguel Ángel Fernández, de CC OO.

Congelado desde 2018

Esta negociación por el pago de este complemento económico, que afecta a todas las categorías sanitarias, estaba congelada desde el año 2018 por decisión del Govern del Pacte. La presidenta del Govern, Marga Prohens, se había comprometido como promesa electoral a la reactivación de la negociación y la llegada de un acuerdo. Por ello, la presidenta volvió esta mañana a presumir que el Ejecutivo que preside “cumple lo que promete”, enumerando todas las decisiones que se han acordado en este último año y que formaban parte de los compromisos a los que se comprometió antes de asumir la presidencia del Govern.

Prohens explicó que el complemento a la carrera profesional representa “un reconocimiento al esfuerzo de los sanitarios y a la mejora de la calidad del sistema”. Reconoció también el esfuerzo especial que ha hecho este colectivo, sobre todo en la fase más dura de la pandemia, y que era justo que se les reconociera esta implicación a través de este plus económico. Agradeció también el esfuerzo que han realizado para llegar a este acuerdo, tanto los representantes del Govern, como del personal sanitario. “Este Govern pone la salud por delante de la ideología”.

Por su parte, la consellera Manuela García fue muy dura con la anterior etapa política presidida por Francina Armengol y su decisión de congelar la negociación para el reconocimiento al derecho a cobrar este complemento específico. “La carrera es un complemento salarial por el compromiso de los sanitarios en ir formándose”, señaló la consellera de Sanidad, que anunció que el deseo del Govern es que este plus aparezca en la nómina de los sanitarios a final de año.

Dos convocatorias

Para el pago se presentarán dos convocatorias. La primera corresponde al periodo de 2018 a 2022, donde se valorará sobre todo los servicios prestados y que supondrá el pago de 140 millones de euros, que son las cuotas que quedaron congeladas. La segunda convocatoria corresponde a los periodos de 2023 y 2024 y se valorará sobre todo los esfuerzos de investigación y formación. La partida económica correspondiente a estos dos últimos ejercicios es de 16 millones de euros.

Los representantes de los trabajadores sanitarios también quisieron agradecer el esfuerzo que ha realizado el actual Govern para llegar a un acuerdo, después de seis años de una negociación congelada. De hecho, consideraron que se faltó al respeto a este colectivo, sobre todo teniendo en cuenta el papel tan fundamental que tuvo durante la época de la pandemia sanitaria y el esfuerzo que tuvo que realizar para atender a los enfermos.

Los sindicalistas también señalaron que este plus económico también tendrá una repercusión directa en la fidelización del personal sanitario que viene de la Península, a la vez que servirá como reclamo a los profesionales del sector que se plantean venir a las islas a trabajar, pero que no lo tienen muy caro por las condiciones específicas de vida de Baleares, como es sobre todo el encarecimiento de las viviendas y las dificultades para encontrarlas. También indicaron que con este acuerdo se termina el agravio comparativos entre los trabajadores sanitarios que ya venían cobrando este complemento y los que no lo percibían, sobre todo por la congelación de la negociación que se tomó en el año 2018. A partir de ahora todos los trabajadores sanitarios tendrán acceso a este complemento que, además, también les permite subir de categoría laboral, según recordaron los representantes sindicales.