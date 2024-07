El Consell de Mallorca aumenta en 150 metros el carril de incorporación de Son Oms a la autopista del aeropuerto

El Consell de Mallorca incrementará en 150 metros el carril de incorporación desde el polígono de So n'Oms a la autopista del aeropuerto como mejora de los accesos a Palma.

Según ha informado la institución insular este lunes en un comunicado, el carril actual por donde se incorporan los vehículos a la autopista tiene unos 50 metros y ello provoca retenciones importantes.

Ahora, con una intervención sin consumo de territorio, que se ejecutará este martes de 10.00 a 14.00 horas, el carril pasará a tener 200 metros.

Los técnicos del Consell de Mallorca han considerado que con 150 metros más de vía se podrán reducir "de forma importante" los atascos que por las mañanas se forman en este lugar, que se ha convertido en uno de los puntos conflictivos y que provocan retenciones dentro de la autopista en dirección a Palma, según el Consell.

La prolongación del carril de incorporación se hará sin consumo de territorio, utilizando las zonas vacías de la carretera. Tampoco será necesario hacer obras, ya que se modificarán las franjas de pintura y eso permitirá alargar el carril.

Las labores de pintar el nuevo carril se llevarán a cabo este martes de 10.00 a 14.00 horas y no será necesario cortar ningún carril de la autopista.

Esta intervención entra dentro del marco de las actuaciones que ha puesto en marcha el Consell de Mallorca con el objetivo de mejorar los accesos a Palma y conseguir una mayor fluidez del tráfico en las autopistas.

Es el caso de la segunda salida del aeropuerto hacia la autopista de Llucmajor, el segundo carril de incorporación a la Vía de Cintura desde la autopista de Andratx o los carriles cero para entrar en el camí dels Reis o el polígono de Can Valero.

Asimismo, los técnicos de infraestructuras preparan otras actuaciones con esta finalidad que en estos momentos se están estudiando y que podrían suponer una mejora importante en la reducción de las retenciones, según han concluido desde el Consell.