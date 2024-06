Alemanes que venden sus casa a mallorquines

Cuando se firmó el contrato de compra en enero, Valentina Schneider (nombre cambiado por la redactora) sintió un gran alivio. Había logrado su objetivo. En 2006, esta mujer de 49 años adquirió una casa de 1880 en Bunyola a un mallorquín. Ahora, ha decidido devolverla deliberadamente a manos de la población local, en lugar de vendérsela a compradores extranjeros, incluidos algunos compatriotas alemanes.

Desde el principio, tuvo en el punto de mira a una joven pareja mallorquina como posibles compradores. «Aunque la mayoría de interesados extranjeros solían pedir directamente la licencia de alquiler vacacional, la pareja ya conocía bien Bunyola y sus ventajas e inconvenientes. También sabían lo que significaba vivir en una casa tan antigua. Pero eso era exactamente lo que querían, y yo me los imaginé viviendo en mi casa desde el principio», dice Valentina Schneider.

Pronto lo tuvieron claro: los locales ganaron la puja, por el precio más que justo de 234.000 euros. El tasador afirmó que el valor de la propiedad era significativamente mayor, superior a los 270.000 euros.

«Si hubiera intentado poner la casa en el mercado extranjero a través de agentes inmobiliarios, los interesados habrían pagado sin duda ese precio», asegura Schneider. Compró la casa de 84 metros cuadrados, incluida una terraza de diez metros cuadrados y la casa igualmente grande con jardín, por 187.000 euros. En lugar de recurrir a agentes inmobiliarios, se limitó a anunciarla ella misma en la conocida plataforma española Idealista. «De todas formas, obtuve beneficios con la venta a ese precio. Así que ¿por qué iba a pedir más y contribuir a que la gente de la personas de la isla ya no puedan permitirse una propiedad?», se pregunta Schneider.

Tuvo que justificar su decisión ante muchos amigos y conocidos de habla alemana. «La mayoría de ellos seguramente habrían pedido más dinero y les habría dado igual quién se quedara con la casa y cómo la utilizaría», cree Schneider, que que llegó a la isla hace 30 años tras terminar la escuela y se identifica mucho con Mallorca y los problemas de la isla, como ella misma dice.

A esta mujer de 49 años no sólo le preocupaba dar a los jóvenes de la isla una oportunidad realista de encontrar un lugar donde vivir. También quería contribuir a preservar la comunidad del pueblo de Bunyola. «Yo misma viví allí mucho tiempo y sé que el pueblo vive de su gente y del hecho de que participen en la vida del pueblo. No quería destruir eso vendiéndoselo a alguien que sólo está allí de vez en cuando», dice Schneider.

Las transacciones en las que alemanes venden sus pisos o casas a locales son más bien raras, afirma Beatriz Morell Stemmler, abogada especializada en derecho inmobiliario y fiscal. La germano-mallorquina lleva casi 20 años trabajando en este campo en la isla. Recientemente, ha asesorado a dos clientes que al menos han vuelto a vender su segunda propiedad a mallorquines.

Un lugar de vacaciones

Uno de ellos es Klaus P., un entusiasta de Mallorca. Admite que inicialmente no se planteó vender su piso de vacaciones exclusivamente a residentes locales. Fue más una coincidencia. Sin embargo, ahora está satisfecho con su decisión.

Klaus P. compró su casa de vacaciones en Colonia de Sant Jordi a un mallorquín en 2019. Aunque el alemán ya había estado antes en el lugar de vacaciones como veraneante, no supo hasta entonces que muchos lugareños tienen allí una casa rural de fin de semana o una segunda residencia. Sólo su abogado le llamó la atención al respecto: «Nos sentimos muy a gusto en el piso de 51 metros cuadrados con una terraza de 30 metros cuadrados en el paseo marítimo y en el pueblo, especialmente en verano», afirma entusiasmado este consultor de gestión autónomo, que puede trabajar desde cualquier lugar. Sin embargo, como es un apasionado del montañismo y la Serra de Tramuntana que está muy lejos de la Colònia de Sant Jordi, Klaus P. decidió trasladarse a Palma. En enero, compró un piso en la azotea del barrio de Foners.

Aunque tenía apego a su piso en la Colònia de Sant Jordi, lo puso a la venta. «Estábamos allí unos diez días al año. Realmente no tenía sentido», comenta Klaus P. Deliberadamente, decidió no recurrir a una agencia inmobiliaria y publicó él mismo la propiedad, valorada en unos 300.000 euros, en Idealista. Hubo mucho interés.

El contrato se adjudicó a un joven de madre suiza y padre mallorquín que había pasado mucho tiempo en la Colònia de Sant Jordi cuando era niño. «Aunque el apartamento estuvo en Idealista durante varios meses, lo compró en un solo día», dice alegremente Klaus P. «Aunque su familia sólo usará el apartamento como casa de fin de semana y por eso no he ayudado a nadie con espacio para vivir: ahora sé cuánto les gusta a los mallorquines la Colonia de Sant Jordi. A menudo ha escuchado de los mallorquines la frase: «Mi tío, o mi tía también tenía un apartamento aquí».

También quería mantener este ambiente de lugar de vacaciones entre los lugareños. «Cuando me mudé al complejo residencial de 13 pisos, era el único alemán. Me pareció estupendo. Ahora ya hay tres alemanes», dice este hombre de 56 años. Si en algún momento tuviera que vender su piso de 100 metros cuadrados en Palma, aceptaría hasta 15.000 euros menos si le interesara un local: «No me interesa hasta el último euro», explica.

Se acabaron los problemas

Para Thorsten T., la oferta de compra más alta no fue el factor decisivo en la venta de su piso, un ático en Badia Blava. Compradores extranjeros le habían ofrecido 9.000 euros más que el precio anunciado (unos 700.000 euros). Al final, sin embargo, lo vendió a una pareja mallorquina de unos 50 años.

Echando la vista atrás: Thorsten T. y su esposa habían estado buscando una propiedad adecuada en Mallorca durante diez años. Compraron el ático en 2018. Inicialmente utilizaron los 116 metros cuadrados de espacio habitable y los 60 metros cuadrados de terraza en la azotea como casa de vacaciones.

Desde el principio el constructor de instrumentos y fabricante de herramientas de formación había disfrutado renovando y vendiendo propiedades desde una etapa temprana. También dedicó mucha pasión, sudor y tiempo a remodelar el ático. Siempre hubo problemas por falta de permisos. «Tuvimos que parar las obras tres veces debido a extrañas quejas de vecinos germanoparlantes», cuenta este hombre de 53 años.

Tras la pandemia, él y su mujer pasaron mucho tiempo en Badia Blava y decidieron emigrar pronto de forma permanente, pero no había espacio para el taller de construcción de instrumentos. Por eso, hace dos años, el futuro residente y su mujer se aventuraron a comprar una casa más grande en Sa Torre, donde la pareja planea vivir y trabajar en el futuro.

Desde entonces, el ático ha estado a la venta. Sin embargo, una cosa echó para atrás a muchos compradores extranjeros: la falta de autorización final para las reformas llevadas a cabo por Thorsten T. «Los posibles compradores mallorquines se guiaron más por sus emociones que por hechos y certezas, y valoraron mucho más la obra del inmueble. También conocen los largos tiempos de espera en la autoridad local de la construcción, son más capaces de evaluar la situación y, por lo tanto, estaban más relajados», afirma Thorsten T. «Para nosotros era más importante la valoración de la propiedad y del trabajo de conversión que el dinero», subraya.

