Hacienda incluye a 15 empresas de Balears en la lista de morosos

La Agencia Tributaria publicó ayer, un año más, su lista negra de grandes morosos. En este listado aparecen las empresas, o los empresarios, que han ido acumulando con el Fisco una deuda que supera los 600.000 euros.

En este listado aparecen hasta quince empresas ubicadas en Balears. Entre todas acumulan unos impagos tributarios que superan los 62 millones de euros, pero no son deudas recientes, sino que se han venido acumulando en los últimos ejercicios. Por ello, salvo una de ellas que este año se incorpora a este listado negativo, el resto de sociedades deudoras ya aparecían en las ediciones de los años anteriores. Muchas de estas cantidades no se podrán abonar, entre otras cosas porque las empresas se han liquidado y han desaparecido, precisamente por la acumulación de las deudas a las que no han podido hacer frente.

La mayoría de estas empresas se han dedicado a los negocios más rentables, como son la construcción, la promoción inmobiliaria o el turismo.

El empresario de las islas que más dinero debe al Fisco es Vicente Grande, expropietario del Real Mallorca. A través de su empresa Drach Plus acumuló unos impagos de 31.5 millones de euros con la Agencia Tributaria. Grande se vio salpicado por la grave crisis inmobiliaria y no le quedó más remedio que solicitar el concurso, al no poder hacer frente a los acreedores. A pesar de que se logró alcanzar un acuerdo para ir pagando las deudas, después de una importante quita, Hacienda se negó a rebajar la cantidad que reclamaba por el impago de impuestos. Esta situación impidió al empresario reflotar su empresa Drach Plus, que ya no opera en el mercado y que tuvo que ser liquidada. No es la primera vez que el nombre de esta sociedad vinculada a Grande aparece en este listado negativo, ya que hace varios años que se le viene reclamando estos 31,5 millones de euros.

Otro de los grandes deudores es el empresario inmobiliario Matthias Khun. El constructor y promotor inmobiliario ha ido acumulando, a través de sus diferentes sociedades, una deuda que supera los once millones de euros. Cabe recordar que sobre Khun pesa en estos momentos una investigación por delito tributario, impulsada precisamente por la Agencia Tributaria, que le acusa de haber realizado una serie de maniobras irregulares, con la ayuda de familiares, para no hacer frente a estas deudas. En concreto, se le acusa de haber forzado la ruina de estas sociedades, trasladando sus activos a otras de las empresas bajo su control.

La empresa de las islas que por primera vez entra en este listado es Balearic Property Management, que ha acumulado una deuda tributaria de algo más de 800.000 euros. Esta sociedad, creada hace diez años y que está ubicada en Palma, se dedica a la comercialización y asesoramiento en la compra venta de inmuebles.

La empresa turística a la que se reclama casi ocho millones de euros en impuestos impagados es Viajes Iberia. Esta sociedad también entró en concurso por las deudas acumuladas y en estos momentos se encuentra en fase de liquidación.

Otro nombre que vuelve a aparecer una vez más en este listado negativo es la sociedad Balear Sport Car, una empresa del negocio de la automoción, que ha acumulado unos impagos de 2.8 millones con Hacienda.

En este listado aparecen un total de 6084 deudores, que entre todos deben alrededor de unos 15.000 millones de euros.