Xavi Coral: «Las instituciones catalanas son más sensibles en memoria democrática»

Una de las caras más visibles de TV3, Xavi Coral, presenta hoy a las 19 horas en Ca n’Alcover la historia novelada de su abuelo, Josep Trullàs. Uno de los tantos milicianos republicanos que se tuvieron que exiliar y mantener en silencio su experiencia.

Ha escrito esta novela basándose en unas memorias escritas por su abuelo. Una visión de lo que supuso el día a día de un joven teniente republicano. Hace veinte años que su abuelo falleció. ¿Por qué decidió reescribir y publicar su historia en este momento?

En el momento que nos dio las memorias fue cuando descubrimos que tenía todo este material. Escribió toda su experiencia durante la guerra, después estuvo en el exilio y más tarde lo castigaron mandándolo a África. Desconocíamos su existencia. Siempre había pensado que tenía que hacer algo. Si él tuvo la tenacidad y la obsesión por escribir todo lo que le ocurría yo tenía que corresponder su esfuerzo.

¿En casa se hablaba de la guerra?

No en exceso. De vez en cuando nos explicaba alguna historia, pero ni mucho menos lo que más tarde acabamos descubriendo. No teníamos este detalle tan exhaustivo de todo lo que vivió

¿En qué momento os contó las memorias con sus vivencias?

Fue una sorpresa. Eran las fiestas de Navidad y en una comida se presentó con las memorias pasadas a limpio. Es más bien un dietario explicando ‘tal día ocurrió eso o tal día ocurrió lo otro’. Lo explicaba de una forma muy fría, muy distante. Yo he novelado estos documentos, añadiéndole emoción y épica.

En el prólogo cita que «cada vez que reivindican a uno, los reivindicamos a todos». ¿Sigue siendo necesario mostrar lo que vivieron miles de jóvenes y sus familias?

La memoria no se puede perder. Mis sobrinos han leído el libro y han descubierto la Guerra Civil, el exilio y la represión franquista de una forma que nunca habían visto. Si no hacemos este esfuerzo, se va a perder. En el libro cito una frase de Neus Català, «La memoria no es venganza, es justicia».

En la manifestación del jueves pasado frente al Parlament se vieron varias fotos de represaliados. ¿Qué se debe hacer para no olvidarlos?

Se debe explicar. En el libro explico sobre el terreno lo que fue la Guerra Civil. Lo que era estar en una trinchera, lo que era estar encerrado en una playa de Francia. Se debe mantener vivo el recuerdo. Muchos no pudieron volver y explicarlo y tenemos que dar voz a los que sí lo hicieron.

¿Cómo reaccionó viendo el vídeo del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, rompiendo la imagen de Aurora Picornell?

Me pareció muy desafortunado y una falta de respeto. Lo que representaban las Roges del Molinar es lo que mucha gente vivió. La represión franquista tan dura y vengativa contra los del otro bando.

¿Cómo lo recibieron en Catalunya?

Diría que la sensibilidad de las instituciones catalanas hacia la memoria democrática es mucho más alta, en estos momentos, que en las de Balears. El papel que debería tener una institución como el Parlament tendría que ser de máximo respeto. Fue muy desagradable.

¿Qué supone la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Balears?

No puedo entender el mal que puede llegar a tener esta Ley. Al final, es ser justos con la Historia, que en su momento no lo fue. No entiendo la voluntad de esconder esta parte de la Historia.

Comenta que escribió la historia a cuatro manos junto a su abuelo. ¿Cómo se distancia de un documento con una carga tan emotiva?

De alguna forma estaba dialogando con mi abuelo. Conservo los papeles originales prácticamente ilegibles. Algunos sobre trozos de paquetes de tabaco o entre páginas de libros. Parte de lo que él escribió está en el libro.

En Balears también hemos visto manifestaciones contra la masificación turística. ¿Cómo se percibe desde Catalunya?

Se tiene que afrontar de alguna forma. De encontrar el equilibrio. Los que deberían tener prioridad son los residentes de Balears. En vez de discriminar positivamente con medidas al turista se tendría que hacer favorecer al residente.

Mañana presenta el libro junto a la excorresponsal de TV3 en Balears, Margalida Solivellas. Publicó el libro Illes escapçades: Cròniques aïllades donde ofrece una mirada lejos de la imagen idealizada que se tiene de Balears.

Ha tenido la oportunidad de observar la evolución y dibuja un retrato preocupante, pero que a la vez es realista.

La política catalana parece que está en stand by. ¿Habrá Govern o se repetirán las elecciones?

Personalmente, espero que se pongan de acuerdo. Aunque viendo como se están posicionando los partidos soy pesimista y veo muy complicado que se forme un ejecutivo. No lo veo muy claro.

Otra cuestión que vuelve a ser noticia es la Amnistía. Ya se han visto los primeros beneficiados. ¿Cómo repercutirá esta Ley en la sociedad catalana?

El efecto será muy positivo. Tendrá una lectura política pero hay mucha gente anónima que ha sufrido.

Su compañero Tomàs Molina concurrió en las listas de ERC para las elecciones europeas. ¿Qué opina de los periodistas que dan el salto a la política?

Si damos el paso es de muy difícil retorno. El caso de Tomàs es diferente porque él es meteorólogo. El libro de estilo de TV3 señala que la vuelta al periodismo se debe hacer con ciertas condiciones.

En el caso de que se le plantease la opción ¿La aceptaría?

No. He estado muy cerca de los políticos y es un mundo que se mueve por otros códigos. Me encanta mi trabajo y no me gustaría perderlo.

