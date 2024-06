El PSOE pide a Galmés que rompa con Vox en el Consell

El PSIB-PSOE pide al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que rompa su pacto con Vox en la institución para acabar «con la involución y el retroceso de la extrema derecha». Así lo explicó ayer la portavoz socialista, Catalina Cladera, proponiendo tres grandes acuerdos en materia de medioambiente, turismo y movilidad. «Galmés, sea valiente, haga al menos un gesto que le dignifique como presidente. No deje que la ultraderecha gobierne Mallorca, rompa con el fascismo y seguirá gobernando», expresó Cladera durante el Debate de Política General del consell celebrado este jueves.

Así, la socialistas «extiende la mano» a Galmés para que dé un primer paso y destituya a los consellers insulares de los ultraderechistas. «Vox no ha venido a gestionar, viene a reventar las instituciones», denunció la portavoz. A cambio de este gesto, ofrece pactar la protección del territorio al limitar los usos residenciales y turísticos en los inmuebles situados en suelo rústico. Sobre turismo, le plantea que Mallorca no crezca en plazas turísticas, que no se pueda comercializar ninguna nueva y «apostar por el decrecimiento». En cuanto a la movilidad, le pide avanzar en la sostenibilidad con una reducción del número vehículos, apostar por el transporte público y firmar un nuevo convenio ferroviario.

En su discurso, Cladera también recordó que el pacto de gobierno en el Consell de Mallorca fue una «imposición» de la presidenta del Govern, Marga Prohens, como «moneda de cambio» para no tener que incluir a Vox en el Consell y acusó a Galmés de «agachar la cabeza» al «posicionarse con el fascismo en contra de la democracia».

«Dos partidos distintos»

Por su parte, en su turno de réplica, Galmés no respondió de manera directa a la oferta de Cladera aunque sí reivindicó su acción de gobierno y su pacto con Vox, resaltando que son dos partidos distintos que se presentaron a los comicios en listas separadas. También resaltó que el PSOE «castigó» a Cladera al mantenerla como portavoz del PSIB en el Consell y no ofrecerle un puesto de senadora o delegada del Gobierno.

Por otro lado, Més per Mallorca reprochó a Galmés que el Consell no condenara hasta el día de ayer el «ultraje» que sufrió una Hija Predilecta de Mallorca, como Aurora Picornell. Asimismo, el portavoz de los ecosoberanistas en el Consell, Jaume Alzamora, reprochó que la institución insular no haya hecho todavía un acto en defensa del colectivo LGTBI por el Día del Orgullo. Alzamora censuró que lidere Galmés el «gobierno de las tijeras» por sus «recortes» en políticas sociales, medioambientales, lingüísticas o de juventud.

En el caso de El Pi, el portavoz en la institución insular, Antoni Salas, también se mostró muy crítico con el acuerdo de Galmés con Vox. «Usted es presidente gracias a la ultraderecha, ustedes dicen que son el centro, pero no es así, son la derecha que con tal de gobernar consiente a la ultraderecha. Le haré una oferta Galmés, abandone el pacto con Vox, saque fuera los extremismos y pacte con El Pi», detalló Salas. n