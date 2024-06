El Govern choca con Vox por la bandera LGTBI: "Estaría bien que respetasen los acuerdos de la Mesa del Parlament"

En plena celebración por el Día del Orgullo, el Govern de Marga Prohens y Vox chocan respecto a que la bandera LGTBI esté colgada en el Parlament. El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha deslizado que los ultraconservadores deberían respetar la decisión aprobada por la mayoría de la Cámara después de que estos hayan acudido a los tribunales para que ordenen la retirada del símbolo. "Si estiman conveniente presentar un recurso en los tribunales lo respetamos, pero estaría bien que ellos también respetasen los acuerdos de la Mesa del Parlament. Vox tendría que respetar el ideario político del PP que es que hoy se cuelgue la bandera LGTBI con total libertad", ha expresado Costa.

Cabe destacar que el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, finalmente ha colgado la bandera LGTBI en la fachada del edificio tras las presiones del PP. No obstante, esta misma mañana el propio Le Senne, asistido por los servicios jurídicos de Vox, ha presentado un recurso ante los tribunales solicitando que se ordene la retirada de dicha bandera "en defensa de la neutralidad de las instituciones".

"Relaciones estables"

No obstante, Antoni Costa ha defendido que entre el Govern y sus socios las relaciones son "estables" y que en ningún caso el pacto firmado entre ambos esté en peligro. Asimismo, ha recalcado que el Partido Popular y Vox son dos formaciones que piensan de manera distinta y ha pedido a los ultraconservadores que respeten los ideales políticos del PP. "Nosotros no nos metemos en lo que piensa Vox pero también les pedimos que no se metan en lo que cree conveniente defender el PP. Tampoco entiendo porque se enfadan", ha destacado Costa.