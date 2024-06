Los abogados de familia exigen más medios para los juzgados

La Asociación Española de Abogados de Familias celebra estos días en Palma su congreso anual que fue ayer tarde inaugurado por el presidente del TSJB, Carlos Gómez. El congreso, que ayer congregó a numerosos letrados especialistas en temas de familia, se celebra en el salón de actos del colegio de Abogados, en Palma.

La presidenta de esta asociación, Dolores López Muelas señaló en la presentación la necesidad de defender la especialidad de abogado de familia. Detalló que estas jornadas de estudio y análisis sirven para una mejor formación de estos letrados. La presidenta exigió la necesidad de que los juzgados cuenten con más medios, sobre todo a través de los equipos de apoyo, para que los conflictos de familia, donde casi siempre está en juego el futuro de los menores, se resuelvan de una forma eficiente y equitativa. Para ello, la especialista abogó por la necesidad de una reforma legislativa, que suponga un cambio en la ejecución de las sentencias de los jueces. «Es intolerable que todos los procesos de familia se tramiten tan lentamente y no se puede aceptar que se tarde más de un año para que una sentencia se ejecute», señaló la abogada. Recordó también que muchas familias no pueden esperar un año para que se ejecute las pensiones, porque los menores necesitan alimentarse cada día. «Ante un impago de pensiones se necesita una respuesta judicial rápida. Mientras la justicia va lenta, la vida y los gastos de la familia no se paran», recordó.

Dolores López Muelas lamentó la falta de medios con los que están trabajando los juzgados de familia, con lo que se retrasa la resolución de las demandas. Pidió un esfuerzo para crear más psicosociales y recordó que si la reforma que propone la asociación se aprueba, el gran beneficiado será la familia.

Por su parte, el presidente del TSJB, Carlos Gómez, recordó la gran trascendencia social que supone la gestión del derecho de familia. Y también denunció que los juzgados especializados sufren graves problemas de medios, porque el número de equipos psicosociales son muy limitados. Gómez recordó que el divorcio de una pareja siempre supone un dolor y una frustración, por lo que aconsejó a estos abogados especializados que muestren una especial sensibilidad hacia ambas partes, sobre todo cuando está en juego el futuro de unos niños.

La vicedecana del Colegio de Abogados, Carmen López, también abogó por conseguir el reconocimiento de la especialidad de esta rama del derecho.

Suscríbete para seguir leyendo