Compran el edificio de las Hermanitas de los Pobres

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, también anunció la compra del edificio de las Hermanitas de los Pobres en Palma con un coste de 11 millones de euros: «Podemos estar muy contentos gracias a la adquisición de este edificio histórico y tan querido, Mallorca dispondrá de 50 plazas públicas residenciales más y podremos convertir les Germanetes en un centro sociosanitario de referencia».

Por otro lado, Galmés carga contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por dos cuestiones concretas. En primer lugar, por su «falta de política migratoria» que ha causado la «consolidación» de la ruta de Argelia hacia Balears y un aumento de las llegadas de menores extranjeros no acompañados «frente a la pasividad de Madrid». En segundo lugar, por negarse a transferir al Consell los 240 millones del convenio de carreteras.

Sobre los menores, el presidente explica que han puesto en venta la finca de Puntiró porque la izquierda hizo una compra «llena de irregularidades que no se tendrían que haber hecho nunca» y carga contra el Pacto por pagar un precio superior al de mercado con la idea de hacer un centro de menores: «Es el ejemplo de otra de sus chapuzas ya que el edificio no cumple con los requisitos y no se podrá utilizar nunca. Despilfarraron el dinero de todos». n