Los Atunos Rojos dedican una canción al "dictador" Le Senne por su cumpleaños tras destrozar la foto de Aurora Picornell: "Mejor que te vayas ya"

La imagen del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, destrozando con violencia una fotografía de Aurora Picornell y las Roges del Molinar ha servido a los Atunos Rojos, célula sonora integrada por Gabi Rodas (Rock&Press) y el poetastro y performador Macià Fiol (Sant Jordi), para dedicar una canción al dirigente de Vox en la que se refieren a él como "dictador" por su conducta durante el pleno del pasado 18 de junio, justo el día en que Le Senne cumple 47 años.

Los Atunos Rojos, que han decidido titular la canción ‘Que sera sera de Mademoiselle Le Senne’, explican que se trata de un tema inspirado en la canción "Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)" de 1956, compuesta por Jay Livingston y Ray Evans que popularizó Doris Day en la película de Alfred Hitchcock, ‘El hombre que sabía demasiado’.

Tanto la canción como el videoclip, que se publicará en las próximas horas en todas las plataformas digitales, suponen el estreno de Collonades Productions y se ha grabado en un estudio clandestino de Palma.