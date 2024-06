Los hoteleros piden a los residentes que reduzcan los viajes en coche frente a la masificación: "Tenemos que cambiar el chip"

Los hoteleros piden a los residentes que reduzcan los viajes en coche privado como una de las medidas para hacer frente a la masificación que sufre Baleares. Así lo ha expresado la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, reclamando responsabilidad a los ciudadanos de las islas. "En Baleares hay un coche por habitante, mientras que los europeos que nos visitan en sus países tienen un coche por familia. Somos nosotros los primeros que tenemos que hacer un cambio de chip y plantearse una reflexión" , ha destacado Frontera durante el primer Congreso de Turismo de la Sociedad Civil.

En este sentido, la presidenta de la federación hotelera ha apuntado hacia la necesidad de mejorar las frecuencias del transporte público por parte de las instituciones para facilitar los desplazamientos de los propios residentes. Frontera también ha puesto el foco en la cantidad de "toneladas de agua" que se gasta en los diferentes ayuntamientos por parte de los ciudadanos.

"Seguir creciendo mejor"

Asimismo, Frontera ha hecho hincapié en la necesidad de "seguir creciendo mejor en valor y no en volumen" desde el sector turístico en las islas. "La palabra cambio no me gusta, prefiero hablar de evolución o transformación del modelo", ha explicado la presidenta de la FEHM.