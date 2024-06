Ciutadella prende la mecha de otro Sant Joan masivo con un mensaje: "Mallorquines Go Home"

La fiesta de Sant Sant Joan ha estallado en Ciutadella con el desembarco de más de 25.000 personas en la estación marítima de Son Blanc, entre ellas 16.000 mallorquines; ni una plaza hotelera o amarre libres, y una creciente sensación de agobio entre los residentes.

El hartazgo frente a la saturación lo capitaliza la asociación Salvem Sant Joan, que recuerda que la fiesta no es un negocio, sino un sentimiento para la ciudadanía y clama contra la masificación de los últimos años que en la presente edición ha escalado unos peldaños más, así como algunos jóvenes que, como novedad, lucen camisetas de protesta con el lema Mallorquins Go Home a la espalda y Catalans Go Home en el pecho.

La tradición de la víspera de Sant Joan cumplió este domingo con la tradición cuando, a las dos de la tarde, el Caixer Senyor, Carlos Salort, de solo 22 años, dio permiso al fabioler Sebastià Salort para empezar el primer replec del domingo. En la calle Major, una multitud esperaba con ansia el arranque oficial de las fiestas al que también asistieron las autoridades: la presidenta Marga Prohens; el president del Consell, Adolfo Vilafranca; y la alcaldesa de Ciutadella, Juana Mari Pons, una comitiva a la que se unió el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

El Caixer Senyor, Carlos Salort, en la plaza del Born / Raúl Sanz

Prohens ha realizado un llamamiento a disfrutar de «la tradición» de la festividad «con emoción, respetando las tradiciones».

Después del primer toc de flabiol, la fiesta se ha trasladó a las seis de la tarde a la plaza del Born, donde se congregaron unas 28.000 personas, “más gente que nunca”, según el comentario general en los corrillos de asistentes.

El joven Caixer Senyor, Carles Salort, ha entrado sonriente al galope en la plaza entre los vítores del público. Más tarde lo ha hecho el Caixer Capellà, Jose Manguán, y sonaron las primeras notas del Jaleo, completando acto seguido con el resto de cavallers los tres recorridos del Cargol del Born, con las espectaculares saltos y cabriolas de los caballos menorquines que emocionaron al público y motivaron grandes ovaciones. Durante el acto y como única incidencia, un joven ha sido herido en la cabeza por un caballo y ha tenido que ser atendido por los sanitarios.

El espectáculo del Cargol del Born ha congregado a 28.000 personas / Raúl Sanz

La fiesta de las avellanas

El programa del día ha continuado con la fiesta de las avellanas de nuevo en la plaza Alfons III, donde se recuerda cuando los novios regalaban a sus amadas como ofrenda un puñadito de avellanas, tradición de lanzar avellanas entre los participantes en el que se llegan a utilizar hasta 400 toneladas de estos frutos y de la que disfruta todo el público pero especialmente los más pequeños de la casa.

Y de ahí a la ermita de Sant Joan de Missa para celebrar las completes. Las celebraciones finalizan con el regreso de los jinetes (caixers i cavallers) por las calles del centro de Ciutadella.